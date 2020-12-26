游族網絡董事長林奇逝世　下屬疑為報復職務調整投逾百份毒藥

遊戲公司「游族網絡」始創人、董事長林奇，周五（25日）因病救治無效逝世，引發廣泛關注。 據內媒報道，林奇懷疑被子公司「三體宇宙」CEO許垚投毒，原因是許垚不滿職位調整，至於投毒方式也並非坊間傳聞的陳年普洱，而是通過從國外購入共100多份慢性毒藥，透過持續投毒的方式下手。

自周三（23日）下午起，林奇疑遭公司高層投毒而入院的消息便在網絡瘋傳，同晚游族網絡發公告稱林奇因身體不適入院，經治療已持續好轉，惟未指明住院的具體原因。上海警方則發通報表示，某醫院12月17日發現39歲男病人林某疑似中毒，經查發現其39歲男同事許某有重大嫌疑，後者已被依法刑拘。

至周五晚，游族網絡突然公告林奇逝世，並稱：「我們，會在一起，繼續善良，繼續相信美好，繼續和一切不善良戰鬥。」落款為「全體族人」。

有業內人士表示，警方通報的疑犯正是許垚，而隨着事件持續發酵，許垚的背景及涉嫌作案的動機備受關注。

據游族網絡此前公布的信息顯示，1981年出生的許垚具碩士學歷，2008年畢業於美國密歇根大學（安娜堡）法學院，曾在美國杜威路博律師事務所香港辦公室任職律師，以及在復星集團擔任集團總裁助理、集團總法律顧問、集團法律事務部總經理。

他在2017年5月起任職於游族網絡，直到2019年1月辭職，目前並不屬於上市公司主體。

內媒引述知情人士透露，許垚入職游族網絡前的年薪高達2000萬元人民幣。消息指，他因不滿職位調整，從國外購入百多份慢性毒藥持續投毒，目前這些毒藥已經將近投完。

同時與游族公告所指的「持續好轉」不同，自12月16日病發、體內查到了多種毒藥的林奇病情迅速惡化，在最後幾天僅剩很弱的生命體徵，且搶救多日才識別出不同的毒藥種類，錯過了最佳治療期。同時，疑犯並未及時交代準確毒藥類型和名稱。

位於上海市宜山路的游族大廈門口，在周六凌晨有工作人員和粉絲祭奠。（網上圖片）

林奇逝世的消息一出，位於上海市宜山路的游族大廈門口，在周六（26日）凌晨擺滿著工作人員和粉絲祭奠時所獻上的白色花束，以及以蠟燭圍成的心形。雖然當時寒風瑟瑟，但不少工作人員仍堅守現場表達追思，不斷將熄滅的蠟燭重新點燃。有員工直言原本以為林奇康復出院只是早晚的事，對其去世的消息感到非常突然，為不負林奇在天之靈，只能將公司的工作做得更好。

報道指，林奇2004年畢業於南京郵電大學，於2009年創立游族網絡，後者於2014年6月正式登陸A股主板。最新資料顯示，林奇持有公司股票2.2億股，市值超過30億元。而胡潤富豪榜單顯示，林奇身家高達68億元。

（綜合報道）