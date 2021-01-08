國家網信辦：編造或傳播疫情虛假信息擬最高罰100萬元

國家網信辦1月8日發布通知，就《互聯網信息服務管理辦法》（修訂草案徵求意見稿，簡稱意見稿）公開徵求意見。意見稿提出，不得編造、傳播險情、疫情、警情等擾亂社會秩序的虛假信息。 互聯網信息服務提供者、互聯網網絡接入服務提供者違反此規定，情節嚴重的，處10萬元（人民幣．下同）以上100萬元以下罰款。其他單位或者個人違反此規定的，對個人並處1萬元以上50萬元以下罰款，對單位並處10萬元以上100萬元以下罰款。

疫情變化牽動人心，中國官方嚴懲疫情下的造謠、傳謠行為。（人民視覺）

意見稿還提出，任何組織和個人不得設立用於實施違法犯罪的網站、通信群組、網絡賬號、移動智能終端應用，不得開辦用於實施違法犯罪的互聯網服務。

此外，任何組織和個人不得以營利為目的，為他人有償提供刪除、屏蔽、替換、下沉信息服務；不得從事虛假點擊、投票、評價、交易等活動，破壞互聯網誠信體系。

自新冠肺炎疫情以來，網傳虛假信息屢見不鮮。此前，北京警方就曾通報，有個別違法人員編造傳播謠言，被處以行政拘留處罰。

官媒《新華社》也於1月6日發布評論稱，在當前疫情防控關鍵時期，依法科學有序防控至關重要。對病毒要嚴防死守，對傳謠等行為要零容忍。評論指出，準確的信息是做出正確判斷的前提，如果任由虛假信息滋生傳播，輕則可能擾亂民心，重則可能引起恐慌。在信息社會，虛假信息可能被成倍放大，必須嚴格管理。

但同在1月6日，網民楊某某因在微信群傳播謠言稱，「石家莊死了200多人」，被處以行政拘留6日，罰款人民幣100元的處罰。