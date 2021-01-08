53泛民被捕｜聯合國人權高專辦籲立即釋放　中方：停止插手港事務

包括戴耀廷、梁國雄、尹兆堅及林景楠在內的53名泛民派，日前因涉嫌違反《國安法》被警方拘捕。聯合國人權事務高級專員辦事處當地時間周四（7日）稱，對此事深表關切，並呼籲當局立即釋放上述人員。 對此，中國常駐日內瓦代表團回應指，人權高專辦對中國香港特別行政區警方正當執法行動妄加評論，嚴重干涉中國主權和內政，中方堅決反對、斷然拒絕。

人權高專辦發言人斯羅塞爾表示，《國安法》中所列出的「顛覆國家政權罪」，正被用來拘押那些行使合法權利、參與政治和公共生活的個人。聯合國人權高專辦以及獨立的聯合國人權專家已經反复警告，「顛覆國家政權罪」定義模糊且過於寬泛，將為濫用或任意執行提供方便。

斯羅塞爾稱，以直接方式或通過自由選舉產生的代表行使參與開展公共事務的權利，是一項基本人權，受到《公民權利和政治權利國際公約》的保護，該《公約》也被納入香港基本法。人權高專辦呼籲當局履行《公約》所規定的義務，避免使用《國安法》壓制言論、和平集會與結社自由權。

圖輯｜53名泛民派涉違《國安法》被警方拘捕（點擊睇大圖）：

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對此，中國常駐日內瓦代表團回應指，香港警方1月6日依法拘捕的53名人員涉嫌組織、策劃、實施所謂「35+」和「攬炒十步曲」計劃。圖謀癱瘓香港特別行政區政府，干擾、阻撓、破壞香港特區政府履行職能，危害國家政權、主權和安全，涉嫌違反《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》第二十二條規定的顛覆國家政權罪，絕不是所謂「行使參與政治和公共生活的合法權利」。如果任由其圖謀得逞，香港的社會、經濟、民生將受到嚴重衝擊和破壞，香港將再次面對動盪不安的局面。

代表團表示，《國安法》頒布實施後，香港開啟了由亂向治的轉折。事實證明，只有全面準確落實《國安法》、堅定執行《國安法》，國家安全、香港社會安定和香港市民人權才能得到切實保障，「一國兩制」才能在正確的軌道上行穩致遠。高專辦顛倒是非、曲解人權，替犯罪嫌疑分子撐腰打氣，變相支持違法犯罪行為，成為反華勢力和亂港分子的幫兇，嚴重違反《聯合國憲章》，完全違反其作為聯合國機構的職責。

代表團強調，香港是中國的香港，香港事務不容外部勢力干涉。我們敦促人權高專辦恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，尊重法治，立即停止插手香港事務，停止以任何方式乾涉中國內政。

53名涉違《國安法》被捕的泛民派名單。

另外，歐盟外交與安全政策高級代表亦對53名泛民派被捕發表聲明，呼籲香港當局尊重民主法治，立即釋放被捕人員。中國駐歐盟使團則回應稱，歐方無權干涉港警拘捕涉嫌顛覆國家政權罪人員。

（綜合報道）