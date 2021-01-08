河北疫情｜7天內累計310人染疫　進出石家莊及邢台一律被勸返

河北的新冠肺炎疫情反彈，據官方通報，從1月2日至1月8日10時，河北全省本土確診病例127宗（石家莊118宗、邢台9宗），尚在醫學觀察的無症狀感染者183宗（石家莊177宗、邢台6宗）。即全省7天內已累計有310人感染新冠病毒。 自疫情爆發以來，河北省周五（8日）首次召開記者會。河北省公安廳常務副廳長安忠起提醒河北市民非必要不進京，非必要不出省。環京通勤人員持72小時核酸檢測陰性證明等相關證明方可通行。同時對進出石家莊、邢台人員一律勸返。

1月7日，警方在河北省石家莊市的石家莊火車站東廣場外設置的公告牌。石家莊火車站實行臨時性嚴防嚴控措施，所有乘客一律暫停進站乘車。（中新社）

另據河北省疾控中心主任李琦透露，目前發現，疫情由國外輸入病毒引起，具體源頭現在國家、省、市專家還在深入排查中。病例之間的關聯，經過調查，病例集中的藁城區增村鎮，其他區域病例包括邢台病例，發現都存在關聯性。目前發現的陽性者都是一宗疫情串起來。

據悉，石家莊市、邢台市啟動全員核酸檢測以來，截至1月7日24時，石家莊市累計檢測485.67萬人份，檢出陽性樣本289例；邢台市累計檢測189.49萬人份，檢出陽性樣本15例，按照安排，石家莊、邢台兩市9日前全部完成核酸檢測。

圖輯｜河北疫情嚴峻 石家莊啟動全員核酸檢測：

國家衛生健康委已經陸續派出國家級醫療救治專家赴河北，指導醫療救治工作。其中一名衛健委專家童朝暉表示，此次河北地區的疫情傳播較快，但整體可控。

童朝暉說，石家莊大部分病人比較平穩，無症狀感染者比較多，普通型有一些。截至目前為止有5例重症患者，收治在ICU，病情也比較平穩。他認為不能忽略的一個問題是，這些患者剛剛發病4至5天左右，還沒有達到病情的高峰。因為新冠肺炎發病以後，要達到高峰的時候應該7至10天，所以還要密切觀察這些患者。

河北省現有的本土確診病例中，有相當一部分發生在村莊。中國疾控中心副主任馮子健認為，農村基層在疾病傳播的發現能力仍存在薄弱環節。「這個疾病可能在這個地區已經傳播了一段時間才被發現，這樣可能這個疾病在這個地區已經形成一定的規模的這個隱匿的傳播。所以現在看到通過大規模篩查發現了越來越多的病例。」

他還指，河北疫情地區村民的婚喪嫁娶等社會活動非常密集，加劇了疫情區疫情防控。

（綜合報道）