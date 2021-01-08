河北疫情｜重災區石家莊藁城區完成病毒檢測　累計259人呈陽性

河北的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，其中石家莊市槁城區是新一波疫情的「重災區」，是全國目前唯一的高風險區域。石家莊全市目前已經採取「封城」措施，全市人員、車輛均不得離開，高風險地區槁城區人員、車輛亦不得出區。 石家莊市副市長孟祥紅在周五（8日）介紹，藁城區全部完成病毒檢測，共檢出陽性259人，其中確診患者112人，無症狀感染者147人，均已轉送至定點醫院救治。

據最新統計，河北全省本土確診病例127宗（石家莊118宗、邢台9宗），尚在醫學觀察的無症狀感染者183宗（石家莊177宗、邢台6宗）。河北省疾控中心主任李琦表示，目前發現疫情是由國外輸入的病毒引起，具體源頭則仍在深入排查中。不過，病例之間的關聯，經過調查發現病例集中的藁城區增村鎮，以其他區域的病例包括邢台市，都有存在關聯性，目前發現的受感染都是屬於同一次疫情。

另一方面，內蒙古赤峰市發現近兩日有超過3000人從石家莊或邢台回來，全市立即進入戰時狀態，各類人員，非必要不外出。同時，自1月9日開始，對返赤三類人員實行登記管理，並且赤峰與河北遼寧接壤公路路口，要加強人員車輛排查管控，以及對進入赤峰市各類物資加強檢測，特別是對冷鏈物資要強化管理。

（綜合報道）