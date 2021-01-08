外賣騎手猝死卻稱無僱傭關係捱轟　餓了麼承諾改善將付60萬元撫恤

「餓了麼」的北京43歲騎手韓某偉，早前在一天內累計送完33單外賣後，於第34單外賣配送途中不幸猝死。韓某偉家屬事後追究工傷保險責任，卻被餓了麼告知其與平台並無任何關係，僅願出於人道主義給予2000元（人民幣．下同），引發爭議。 輿論壓力下，餓了麼在周五（8日）發布公告，表示已與各方緊急商談，承認保險結構不盡合理，承保金額有所不足，將推動改進保障提升和結構優化事宜，保額提升至60萬元，韓某偉家屬亦能受惠得到60萬元的撫恤金。

韓某偉生前有專門去辦理過健康證，最後皆符合標準。（紅星新聞）

據此前報道，事發在去年12月21日，韓某偉當天一早就打開APP「蜂鳥眾包」開始接單，然後如往常一般騎著標有「餓了麼」商標車尾箱的電動車配送外賣。未料就在下午5時許，韓某偉在送餐途中倒地死亡。經現場勘察和屍體檢驗，韓某偉被認定其死亡不屬於刑事案件，屬於猝死。

韓某偉妻子王某表示，韓某偉生前身體一直很好，也沒有吃藥需要。他們雖沒做過全面體檢，惟去年3月選擇做外賣員時，丈夫有專門去辦理過健康證，最後皆符合標準。他還為自己在太平洋保險投保了一份1.06元的旅行人身意外傷害險。

王某認為意外在丈夫工作期間發生，應屬於工傷，於是聯繫餓了麼平台，卻被告知韓某偉與平台並非僱傭關係，更稱任何人都可以註冊使用「蜂鳥眾包」。而根據《蜂鳥眾包用戶協議》，蜂鳥眾包僅提供信息撮合服務，用戶與蜂鳥眾包不存在任何形式的勞動或僱傭關係。

（綜合報道）