新冠肺炎｜內地增33宗本地確診河北14宗　石家莊全市居家隔離7天

據國家衛健委通報，內地昨日（8日）新增33宗新冠肺炎確診病例，17宗是本土病例，包括河北14宗、遼寧3宗。16宗為境外輸入病例，包括上海7宗、遼寧4宗、廣東2宗、江蘇1宗、福建1宗、山東1宗。無新增死亡病例，新增1宗疑似病例，為上海的境外輸入病例。 另外，據新華社報道，國務院副總理孫春蘭6日至8日到河北調研疫情防控工作。她強調，要採取堅決果斷措施，刻不容緩抓好各項防控舉措，捍衛首都公共衛生安全，鞏固全國來之不易的防控成果。

截至1月8日24時，據31個省份報告，現有535宗確診病例（16宗為重症），累計治愈出院病例82195宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例87364宗，現有疑似病例1宗。累計追踪到密切接觸者922790人，尚在醫學觀察的密切接觸者25414人。

現有境外輸入確診病例281宗（重症病例有5宗），現有1宗疑似病例。累計確診病例4391宗，累計治愈出院病例4110宗，無死亡病例。

31個省份報告，新增無症狀感染者38宗，其中境外輸入有21宗；當日1宗境外輸入病例轉為確診病例；當日12宗解除醫學觀察，當中10宗是境外輸入；尚有483宗無症狀感染者正在接受醫學觀察，包括235宗境外輸入。

據河北省衛健委通報，昨日新增14宗新冠肺炎本地確診病例，均在石家莊市。另外，石家莊市新增16宗無症狀感染者。截至1月8日24時，河北省現有本地確診病例137宗（重型7宗、普通型130宗）、境外輸入確診病例2宗。尚有197宗本地無症狀感染者及5宗境外輸入無症狀感染者在接受醫學觀察。

為了防止疫情擴散，石家莊市疫情防​​控指揮部辦公室發布通告稱，1月8日全市完成全員核酸檢測任務後，群眾居家7天，有效防控疫情，人員不流動、不聚集、不出社區和村莊，有關方面將全力保障居民日常生活。邢台市衛生健康委也公告，邢台也已於8日完成全員核酸檢測，所有民眾繼續居家7天，以徹底阻斷疫情傳播途徑。

另外，1月6日至1月8日期間，孫春蘭在河北調研疫情防控工作，她實地考察了石家莊市小果莊村、環京高速路口、新城鋪村隔離點、恆大名都社區、疾控中心、第五醫院和河北醫科大學第一醫院，深入了解小區封控、物資保障、交通管控、採樣隔離、流調救治等情況。

孫春蘭強調，要加強環京、環省和省內重點區域交通管控，做好近期流出人員協查，堅決避免疫情擴散。要盡快提升核酸檢測能力，力爭盡快完成全員檢測，摸清疫情底數。要嚴格隔離管控，對重點區域入戶拉網排查，堅決做到感染者及時診治、應收盡收，密切接觸者、次密切接觸者追踪到位、應隔盡隔。要認真落實隔離場所「三區兩通道」、「一人一間」等規範管理要求，防止交叉感染。

還要加快流調溯源，統籌利用現場流行病學調查、信息化等技術手段，人物同查，盡快鎖定源頭。同時加強農村地區以及學校、養老機構、監所、宗教活動場所等防控工作。

（綜合報道）