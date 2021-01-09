國務院：務必保障民用氣電煤供應溫暖過冬　絕不允許人為斷供

內地入冬後，受大範圍強降溫等因素影響，用煤用電用氣需求大增。國務院總理李克強周五（8日）主持召開國務院常務會議，會上指出要務必對民生用氣用電用煤切實做好保障，絕不允許發生人為斷供情況，同時要加大督查檢查力度，確保民眾安全溫暖過冬。

據中央氣象台介紹，1月6日至8日，北京、河北、山東、山西、陝西等地共60個氣象觀測站的最低氣溫，均突破或達到建站以來歷史極值。會議強調，要堅持宜煤則煤、宜電則電、宜氣則氣，持續做好尤其是北方地區的取暖用能保障。

當局強調要確保民眾安全溫暖過冬。圖為河南鄭州民眾在寒風中出行。（中新社）

為此，會議為能源保供提出五方面具體部署，一是要組織氣田安全滿負荷生產，充分發揮儲氣設施應急保供作用，加強調度協調，有效保障有條件地區的供暖用氣；二要督促煤炭主產區和重點企業在確保安全前提下挖潛增產，加強運力保障，有序動用儲備，多措並舉保持煤炭供需平衡；三要安排好多種電源開機應對高峰電力需求，提升供電保障能力，加強對重點地區外送電支持，做好電力餘缺互濟；四要壓實各方保供責任，督促嚴格按合同保障煤炭、電力、天然氣供應，加強安全生產監管，及時查處價格違法違規行為。

最後，要完善能源保供長效機制，全面加強能源產供儲銷體系建設，加快儲氣、儲煤設施和應急備用電源建設，科學發揮煤電對高峰用電的支撐作用，切實保障能源安全。

報道指，近期當局頻密就冬季能源保供問題表態，如去年底，國家能源局電力司司長黃學農介紹，截至12月28日，全國統調電廠電煤庫存達1.32億噸，可用天數為17天，處於高位水平。國家能源局電力安全監管司司長童光毅則周五表示，該局與各電力企業全面加強災前防禦、災中值守、災後搶修工作，及時對覆冰嚴重的線路融除冰，確保電網安全穩定運行和電力可靠供應。

（每日經濟新聞）