山西陝西嚴寒下收煤拆爐水泥封村民火炕　網民斥「雪中奪炭」

陝西咸陽、山西臨汾等北方地區自入冬以來不斷降溫，去年12月底更降至0℃甚至零下十幾度，惟近日傳出當地政府為「改善大氣環境質量」，不讓村民燒煤取暖，甚至用水泥封住村民火炕。網民質疑有關手法不妥，直斥當局是「雪中奪炭」。 對此，臨汾市政府方面表示，確有收煤的情況發生，不過，政府會對煤改電的村民補貼電費，這樣會比燒煤便宜。咸陽方面也表示，會對村民補貼電費。

內地傳媒報道，去年12月12日，山西臨汾市襄汾縣鄧莊鎮鎮村幹部百餘人，冒着嚴寒到上靳村展開沒收散煤、燃煤爐灶、柴禾的「三清零」行動；截至當日晚上7時，在上靳村累計排查住宅308戶，清繳散煤33.5噸，拆除取締鍋爐、小煤爐等設施設備37台。

同日，臨汾市堯都區賈莊村兩委幹部組織人力和機械展開「三清零」行動，截至下午6時將10噸散煤全部清理出戶，集中處理。有關部門當日公布一份臨汾市生態環境局襄汾分局、襄汾能源局、襄汾公安局聯合發布的《禁燃告知書》明定禁煤區內一律禁止燃煤和蜂窩煤，若違反禁令將沒收燃煤，依法對燃煤設施強制拆除並從重處罰；對已完成清潔取暖改造、依然儲存甚至燃煤，一律取消氣代煤、電代煤政策補貼等。

鄧莊鎮鎮政府工作人員事後承認，確實有封炕拆爐的情況，但解釋有關行動是全縣統一。當地正進行取暖改造，已完成80%至90%，尚未完成改造的村民可以使用電暖，政府會統一向困難戶和低保戶配備。對於煤改電的村民，政府則會補貼電費，使用餘熱供暖的村莊費用比燒煤更低。

另有網民爆料稱，去年12月22日，咸陽武功縣約有數百戶村民家中的火炕都被村幹部用水泥封住。有村民表示，村幹部稱封火炕的目的是為了環保，因為燒煤取暖會污染空氣。

對此，咸陽南仁社區環保辦回應稱，已事先向每戶村民發放電熱毯，采暖費連續補貼3年。不過，有村民稱，雖然政府已提供電熱毯等電取暖設備，但電費補貼不足，電熱毯功率較大，根本用不起。

事件引起網民爭議，有人認為，當地政府為了環保封炕，但生產電熱毯時並不會更環保，而且封火炕、拆爐等行為已對當地村民的基本生活造成影響。雖然出發點是正確，但在執行時的做法並不合理，直言「不應該是冒着嚴寒送溫暖嗎？」，並提出應該先排查工廠的排放問題。

有網民表示，現時大部分農村地區都嚴禁村民燒火做飯，因為有專家稱農村燒火做飯及燒煤熱炕會造成大氣污染。雖然當地政府封火炕後已派發電熱毯，但只有在農村生活過的人才知道，電熱毯只能在睡覺時暖和一點，對房間的溫度沒有任何影響。

實際上，這已經不是山西等地首次傳出禁止燒煤影響民眾生活的消息。早在2018年，山西太原就有消息稱，當地因嚴禁用煤，致使居民無法溫暖過冬；2019年，臨汾推行煤改氣，禁止燒煤，嚴重影響村民生活，當地政府甚至還會出動無人機進行拍攝監督禁煤情況。

（綜合報道）