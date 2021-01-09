英國變種病毒｜衛健委：新冠病毒突變不影響中國疫苗保護力

英國早前發現變種新冠病毒後，世界多地也發現英國變種病毒確診個案，有關「變種病毒會否影響疫苗效果」的討論亦一直未斷。 今日（9日），國家衛生健康委副主任曾益新在回答相關問題時表示，通過實驗表明，中國疫苗對這樣一個突變株具有同樣的中和能力。明確地說，目前，這個病毒的突變不會影響疫苗的保護力，但也要高度關注、密切監測，要做一些提前準備，有效應對。

曾益新指出，國家衛健委高度關注變種病毒會否影響疫苗保護力的情況。近期，中國醫學科學院醫學實驗動物研究所及中山大學的病毒研究所，對此做了專項研究。研究將內地去年1月至6月出現的新冠病毒與英國變種病毒毒株進行比較，發現新冠疫苗免疫猴子和免疫人體產生的抗體，對境內早期的病毒毒株和英國變種病毒毒株，能夠同樣進行中和。

曾益新說，「這個結果應該是堅定了我們的信心，我們的疫苗對這樣一個突變株具有同樣的中和能力。至少目前看來，這個病毒的突變不會影響疫苗的保護力，這一點非常明確。」

曾益新稱，病毒的變異是持續的過程，每天都在發生。目前看來，新冠病毒的變異速度處在可接受的範圍內，「但是我們要高度關注這個問題，一方面我們還是要繼續密切地監測病毒變異情況，另外我們也要做好應對，萬一突變累積到一定程度，影響到我們疫苗的保護力，我們也要做提前準備，開展廣譜性的新冠疫苗或者變異後的新冠疫苗研究，以有效應對可能產生的問題」。

（綜合報道）