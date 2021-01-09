「蛇精男」劉梓晨神隱31天後突稱確診新冠肺炎　哭訴消失是因毀容

有「蛇精男」之稱的內地男網紅劉梓晨一直都以驚人的面容而聞名，更傅他整容次數超過50次。不過他自去年12月9日發了最後一條微博後，便一直沒有更新，讓一眾粉絲相當擔心。 神隱31天後，他今日（9日）終於更新微博，卻透露自己確診了新冠肺炎，而之所以消失在社交平台是因為毀容了，「我真的好難過，不知道做錯了什麼要這樣對無辜的我」。

劉梓晨今日上午11時突然拋下「沒消失，我感染新冠了」一句震撼彈，讓一眾粉絲相當意外，紛紛送上祝福，並批評冷嘲熱諷的留言。沒過多久，他再發長文，表示沒發文的這段日子收到許多人的關心私訊，令他相當感動並想哭，又解釋原來神隱的原因是因為毀容，隨後身體出現各種不適症狀，經檢查後確認新冠病毒呈陽性，「太難過了，好無助，真的，打完這段話眼淚不自覺流了下來」。

最後他呼籲網民們一定要照顧好自己，並戴好口罩，不要讓自己生病，照顧好自己，「一定要好好的」。

其實，早在去年8月，劉梓晨就曾發文表示自己全臉毀容，形容自己正經歷從所未有的地獄般的生活，因此真的無力去更新任何日常。從照片可見，當時他臉上佈滿大大小小的紅點，令他相當崩潰，「全臉變成這樣跟要了我的命沒什麼區別」。

他後來再發文解釋，自己一開始以為毀容是因日常習慣用太昂貴的化妝品，營養過剩所導致，結果去完醫院皮膚科後，發現真相是他亂吃了一種藥，導致內分泌紊亂嚴重失調所致，他臉上並非普通的痘痘和過敏痤瘡。他又批評各種針對他的謠言，強調自己沒有性病等。

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（綜合報道）