河北疫情｜石家莊全員檢測共354人陽性　全市公共交通基本停擺

河北新一波新冠肺炎疫情持續，截至昨日（8日）24時全省已有本地確診病例137宗、境外輸入確診病例2宗。另有197宗本地無症狀感染者在接受醫學觀察。 疫情重災區石家莊市從1月6日凌晨起，在全市範圍內進行全員核酸檢測。昨日檢測全部結束，檢測的對像一共是10251875人，累計檢出陽性人員是354人。官方指將盡快啟動第二輪全員核酸檢測。 石家莊近日已收緊人員車輛流動，繼鐵路、機場受限後，全市所有的士、巴士、地鐵線路在今日（9日）起宣告停運，全市大眾公共交通基本停擺。全市居民要再居家隔離7天。

石家莊市交通運輸綜合行政執法支隊工作人員證實，全市所有的士今日上午起停運，恢復時間另行通知。石家莊公交總公司同日通知，為做好疫情防控工作，切實保障民眾的生命安全和身體健康，早上9時40分起全市巴士停運。另據石家莊地鐵官方微博消息，自早上9時40分起，地鐵各線路停止運營，後續恢復運營時間有待通知，並希望民眾就造成的不便諒解。

河北新一波新冠肺炎疫情持續，圖為醫護人員周四（7日）在「核酸採樣流動車」內為市民進行核酸採樣。（新華社）

隨着防控持續升級，石家莊近日已要求除一線抗疫人員外，社區居民全部居家，上班族轉入「雲辦公」，令臨街店面暫時閉門歇業，商業區歸於寂靜。惟一些藥店、超市和大型農貿市場仍正常營業，以保障必需。

公共交通方面，火車站採取停止售票、勸返進站準備外出人員、對已售出車票全額退款等措施，民眾如確需緊急出行，需出示72小時內有效核酸陰性證明。長途道路客運車輛亦暫停運營。而連日來，石家莊正定國際機場的進出港航班數量大減，而由於旅客出行人數大幅下降，今日直飛石家莊機場的所有航空公司都沒有安排飛行計劃。

1月7日，警方在河北省石家莊市的石家莊火車站東廣場外設置的公告牌。石家莊火車站實行臨時性嚴防嚴控措施，所有乘客一律暫停進站乘車。（中新社）

（綜合報道）