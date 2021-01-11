新冠肺炎｜黑龍江綏化排查出20宗無症狀感染　離市須持檢測證明

黑龍江綏化市新聞辦周一（11日）下午召開記者會，會上通報，望奎縣人民醫院上周六（9日）在門診就診患者「應檢盡檢」中發現王某鶴（女）核酸檢測呈陽性。在對密接者和次密接者進行全面排查後，有20人咽拭子採樣呈陽性，經專家組診斷均為無症狀感染者。

會上指出，1月9日，發現王某鶴（女）核酸檢測呈陽性，綏化市迅速啟動疫情防控響應機制，對密切接觸者和次密切接觸者全面排查。第一時間排查出其密接者16人。通過進一步開展流行病學調查，查找到203名密接者和316名次密接者，同時對相關的8791人進行咽拭子採樣，已完成檢測2848人，其中陽性20人，確定為無症狀感染者，已轉至綏化市定點醫院進行集中救治，其餘均為陰性。

綏化市市政府秘書長李月峰介紹望奎縣最新疫情及防控工作。（綏化日報）

同時，綏化市對境外、國內中高風險地區來（返）綏的10655名人員進行地氈式排查，及時進行核酸檢測，檢測結果均為陰性。1月9日，按照國務院聯防聯控機制要求，對12月20日以來離開惠七鎮惠七村和佳興小區的82名人員相關信息第一時間推送給相鄰省份和有關省市區疫情防控指揮部，協同調查。

目前，疫情主要集中在望奎縣惠七鎮惠七村，病源尚需深入排查和科學判斷。密接者和次密接者全部採取集中醫學觀察和居家隔離。

綏化市地理位置：

望奎縣封城 綏化市嚴控人員出入

為保證疫情在第一時間得到有效控制，將惠七村調整為中風險地區，對其所居住和生活的惠七鎮惠七村李景華屯和佳興小區及時封控。對望奎縣實行封城，四門落鎖，所有小區村屯封閉管理。對王某鶴曾就診過的望奎縣人民醫院全面消毒。停止舉辦聚集性活動，實體教育機構、娛樂場所、個人診所一律關停，養老機構實施封閉式管理。

對全市加強嚴管嚴控，嚴控人員出入，非必要不得離開綏化。如需離開綏化，須持有3日內核酸檢測陰性證明。藥店嚴格執行填報系統，所有冷鏈運輸物品和非冷鏈運輸、快遞包裹等建立信息台帳，強化溯源管理。

（綏化日報）