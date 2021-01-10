【觀察】疫情整體反彈　黑龍江省長「難產」不合時宜？

2021年1月8日，正在遭受新一輪新冠肺炎疫情衝擊的河北省省會石家莊發生重要人事變動，該省科技廳廳長馬宇駿接替鄧沛然，獲任石家莊市市長。其實鄧沛然已在2020年12月21日落馬，馬宇駿則是填補了石家莊市長一職已經為期近20天的空缺。

石家莊市委副書記、市政府副市長、代市長馬宇駿。（網絡圖片）

然而正是在這一段空缺期間，從2021年1月2日起，河北省尤其是該省石家莊、邢台等市發生了一場難以遏制的疫情反彈。很難確定石家莊市市長的人事空缺是否為當地疫情反彈的原因之一，但是作為關鍵負責人之一的人事在職，肯定將會有助於後期疫情防控。因此，馬宇駿的到任，頗有「臨危受命」的意味。

不過在同一時間，在中國31個省級地區裏，黑龍江省省長一職仍為空缺狀態。在2020年12月24日，黑龍江人大常委會表決通過了該省前任省長王文濤的辭職決定。王文濤在當月2日即由中共中央公開決定獲任商務部黨組書記，並於當月26日兼任了商務部部長。

但黑龍江省長的人選卻已空缺了約有半月時間。

雖然省級地區政府首長職務空缺，或由該省黨委書記兼任的情況並不鮮見，但是在新冠疫情漸有反彈之勢的背景下，這種「難產」就顯得有些不合時宜。

王文濤是由黑龍江省長進京擔任國務院部長的又一例。（VCG）

2020年12月王文濤的仕途調動被敲定之時，其繼位人選卻沒有隨即補缺，可能是當時所選何人尚未敲定，也有可能是因為牽扯到其他地區或部門的人事聯動，又遭逢新冠疫情反彈等意外事件的干擾。

但是不論如何，黑龍江省長一職的長時間空缺，對於該省的疫情防控卻非利好。

作為邊疆地區的黑龍江持續面臨境外疫情輸入的風險，在2020年4月就曾發生過一次原因不明的疫情小規模反彈，進入2020年12月後，該省黑河市等地又有零星本土確診病例出現。截至2021年1月9日，黑龍江尚有9 名確診病例。這也是本輪中國疫情整體反彈的其中一部分。

值得一提的是，黑龍江省長是近年中國政壇央地交流，尤其是與國務院部委之間的一個常用站點，多有年輕官員被調往該地歷練。

出生於1964年的王文濤是一名「60後」，2018年由山東省濟南市委書記調任黑龍江代省長，躋身正部級，此番已進京履職，併成為國務院部委「一把手」。

陸昊與王文濤均是「60後」官員。（VCG）

王文濤在黑龍江的前任是被視為「團派新星」的另一位「60後」官員陸昊，現已擔任國務院自然資源部部長之職。

另外，中共中央政治局常委兼中國人大委員長的慄戰書也曾在2007年至2010年間擔任黑龍江省長之職。

因此，不排除中共組織系統對黑龍江省長一職有着更多一層考量，例如有意通過委派年輕官員，激活沉悶保守的東北官場。不過在中國各地疫情形勢吿急之際，這一重要職務人選的安排還當從速從權。