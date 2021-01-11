國安法｜英澳美加譴責港搜捕民主派　外交部：混淆是非、顛倒黑白

澳洲、英國、美國和加拿大外長1月10日發表聯合聲明，譴責香港1月6日逮捕逾50名泛民人士的事件，呼籲中國尊重香港人民自由。 對此，中國外交部發言人趙立堅周一（11日）在例行記者會上表示，中方對有關國家混淆是非、顛倒黑白、粗暴干涉香港事務和中國內政表示強烈譴責和堅決反對。

趙立堅說，中國政府治理香港的依據是中華人民共和國憲法和香港特區基本法，任何國家無權借《中英聯合聲明》干預香港事務。香港特區有關部門依法打擊違法犯罪行為，維護法制公平和正義，捍衛國家主權安全，天經地義，無可質疑，不容抹黑，包括司法個案和特區選舉在內的香港事務，純屬中國內政，任何外國政府組織和個人都無權干預。

中國外交部發言人趙立堅。（資料圖片）

他指出，有關國家應該正視香港已經回歸中國的現實，恪守國際法和國際關係基本準則，摒棄雙重標準，切實尊重中國主權，尊重香港法治，立即停止以任何形式干預香港事務，干涉中國內政。

澳洲外長佩恩（Marise Ann Payne）10日發表英美澳加4國外長的聯合聲明，指顯然《國家安全法》正被用來消除異見和反對聲音，「我們呼籲香港和中國中央政府尊重港人受法律保障的權利和自由，免於遭到逮捕和拘留的恐懼。」他們並呼籲香港當局容許代表一系列政治觀點的候選人，參與下次的立法會選舉。

外交部駐港公署當日回應這份聯合聲明，對聲明內容表示強烈譴責和堅決反對。發言人指出，53人策劃組織實施所謂「35+」和「攬炒十步曲」，明目張膽地圖謀癱瘓香港特區政府，這些人絕不是個別西方政客粉飾美化的所謂「民主活動人士」。

（綜合報道）