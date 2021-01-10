港版國安法｜英澳美加外長發聯合聲明　譴責香港民主派人士被捕

澳洲、英國、美國和加拿大外長1月10日發表聯合聲明，譴責香港1月6日逮捕逾50名泛民人士的事件，呼籲中國尊重香港人民自由。

圖為香港2020年民主派初選發起人戴耀廷1月7日獲保釋後會見傳媒。（AP）

澳洲外長佩恩（Marise Ann Payne）10日發表英美澳加4國外長的聯合聲明，他們在聲明中指出，顯然《國家安全法》正被用來消除異見和反對聲音，「我們呼籲香港和中國中央政府尊重港人受法律保障的權利和自由，免於遭到逮捕和拘留的恐懼。」

他們並呼籲香港當局容許代表一系列政治觀點的候選人，參與下次的立法會選舉。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7日表示，華府可能會制裁參與逮捕的人士，並將派遣美國駐聯合國大使訪問台灣。他9日又宣布廢除美國官員與台灣接觸限制措施。

獲美國候任總統拜登（Joe Biden）提名出任國務卿的布林肯（Antony Blinken）6日則在Twitter發文表示，這是對勇敢主張普世權利人士的侵犯，候任總統拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）政府會與香港人民站在一起，反對北京鎮壓民主。

香港逾50名民主派人士6日早上先後被警方上門拘捕，被指參與或舉辦2020年民主派初選，涉嫌違反《港區國安法》中的「顛覆國家政權」罪。