習近平：世界正經歷百年未有之大變局　時與勢在我們一邊

據新華社消息，省部級主要領導干部學習貫徹黨的十九屆五中全會精神專題研討班11日上午在中央黨校（國家行政學院）開班。 中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在開班式上發表講話。他在講話中說，中國已進入新發展階段，世界正經歷百年未有之大變局，「時與勢在我們一邊」，應對新局勢，中共全黨必須完整、准確、全面貫徹新發展理念。

習近平指，十九屆五中全會提出，全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標之後，中國進入了一個新發展階段，新發展階段是中國社會主義發展進程中的一個重要階段，全面建設社會主義現代化國家、基本實現社會主義現代化，既是社會主義初級階段中國發展的要求，也是我國社會主義從初級階段向更高階段邁進的要求。

省部級主要領導干部學習貫徹黨的十九屆五中全會精神專題研討班11日上午在中央黨校（國家行政學院）開班。（新華網）

他指出，當今世界正經歷百年未有之大變局，「但時與勢在我們一邊，這是我們定力和底氣所在，也是我們的決心和信心所在」。他表示，必須清醒看到，當前和今後一個時期，雖然中國發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化，機遇和挑戰之大都前所未有，總體上機遇大於挑戰，全黨必須繼續謙虛謹慎、艱苦奮鬥，調動一切可以調動的積極因素，團結一切可以團結的力量，全力辦好自己的事，鍥而不舍實現我們的既定目標。

習近平強調，新發展理念是一個系統的理論體系，回答了關於發展的目的、動力、方式、路徑等一系列理論和實踐問題，闡明了中共關於發展的政治立場、價值導向、發展模式、發展道路等重大政治問題。

習近平指，全黨必須完整、准確、全面貫徹新發展理念。一是從根本宗旨把握新發展理念；二是從問題導向把握新發展理念；三是從憂患意識把握新發展理念。他說，要堅持政治安全、人民安全、國家利益至上有機統一，既要敢於鬥爭，也要善於鬥爭，全面做強自己。

習近平強調，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，是「十四五」規劃《建議》提出的一項關系我國發展全局的重大戰略任務，需要從全局高度准確把握和積極推進。

參會的中共領導人及省部級主官（點擊大圖瀏覽）：

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習近平指出，構建新發展格局的關鍵在於經濟循環的暢通無阻。必須堅持深化供給側結構性改革這條主線，實現經濟在高水平上的動態平衡。

他指，構建新發展格局最本質的特征是實現高水平的自立自強，必須更強調自主創新，全面加強對科技創新的部署，集合優勢資源，有力有序推進創新攻關的「揭榜掛帥」體制機制，加強創新鏈和產業鏈對接；要建立起擴大內需的有效制度，釋放內需潛力，加快培育完整內需體系，加強需求側管理，擴大居民消費，提升消費層次，使建設超大規模的國內市場成為一個可持續的歷史過程；構建新發展格局，實行高水平對外開放，必須具備強大的國內經濟循環體系和穩固的基本盤；要塑造中國參與國際合作和競爭新優勢，重視以國際循環提升國內大循環效率和水平，改善這個生產要素質量和配置水平，推動我國產業轉型升級。

習近平還強調，要加強中共對社會主義現代化建設的全面領導，不斷推進國家治理體系和治理能力現代化。