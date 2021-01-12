英媒：世衛專家赴華調查前夕　中國刪除300項研究資料

世界衛生組織（WTO，簡稱世衛組織）新冠病毒溯源國際專家組將於1月14日赴中國調研病毒溯源。 英國《星期日郵報》（The Mail on Sunday）報導稱，由中國政府出資的國家自然科學基金委員會（NSFC）網站上發布的超過300項研究資料，包含武漢病毒研究所的研究等內容全部被刪除，現已無法取得。

位於武漢的中國國家生物安全（P4）實驗室。（中國科學院官方網站）

報導稱，被刪資料中，包括武漢研究所研究員石正麗進行的研究。報導說，對病毒來源進行調查的研究的關鍵都已消失，包括一項關於用類似沙士（SARS）冠狀病毒從蝙蝠中進行跨物種感染的風險的研究，以及另一種研究蝙蝠攜帶的人類病原體的研究。

報導引述英國英國保守黨成員、對華政策跨國議會聯盟成員施志安（Iain Duncan Smith）的說法稱，此事顯然是中國在試圖掩蓋證據，阻止病毒源頭調查。

武漢研究所多次陷新冠病毒外泄風波↓↓↓

+ 3 + 3 + 3

對於外界指責中國隱瞞疫情的說法，中國外交部發言人汪文斌曾於2020年12月29日強調，「指摘中國隱瞞疫情的說法，毫無事實根據。」他說，中國率先控制疫情，率先實現復工復產，率先實現經濟穩定復甦等，「試問，面對世紀疫情，靠隱瞞、掩蓋，能夠取得這樣的成就嗎？」

而對於世界衛生組織專家來華調查，中國外交部新聞發言人趙立堅11日表示，世衛和國際專家對中方防疫成就和溯源工作給予充分肯定，雙方也對溯源工作形成了基本共識。