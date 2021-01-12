美台交往限制解除　美助理國務卿庫珀會晤台駐美代表蕭美琴

美國國務院於當地時間1月9日宣布取消美台交往限制。根據美國國務院行程公吿，美國國務院政軍局助理國務卿庫珀（Clarke Cooper）1月12日與台灣駐美代表蕭美琴會面。

美國國務院近日高調通過「每日行程公吿」，公布庫珀於1月12日與蕭美琴進行閉門會晤，但未公布兩人會面地點。

報道指，過去台灣官方代表不能公開進入白宮或國務院等行政機關，但這次美國國務院高調在其網站上宣布上述消息，「具有開創意義」。

台灣駐美代表蕭美琴此前也曾與庫珀進行會面。（Facebooh@Taiwan in the US）

由於兩人此次會面前，美台雙方於1月6日才召開政治軍事對話，而且庫珀也作為美國代表參與，讓外界更加好奇兩人此次會面目的為何，以及談論哪些議題。

不過，蕭美琴稍早以尊重美國已公吿不對媒體開放為由，不願對此次會面多做說明。

據報道，這並非兩人首次會晤。蕭美琴2020年7月底赴美履新不久，就曾與庫珀會面。庫珀在會面後通過Twitter分享與蕭美琴以「肘擊」取代握手的畫面，並強調兩人將合作維繫區域和平與穩定。

隨後，蕭美琴也回覆庫珀的Twitter說：「碰胳膊是說現在是緊密合作做事情的時候了。」

據悉，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月9日發表聲明，宣布取消美國長年為美台交往所自設的限制，總統府於10日表示感謝，並指聲明充分反映美台堅實的夥伴關係。

對於該聲明，中國大陸國台辦1月11日發表示，將採取「堅決有力措施」反制。