美駐聯合國大使周三訪台　擬會晤蔡英文並發表演說

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）預定1月13日至15日訪台，台灣總統府1月11日表示，蔡英文預計14日上午於總統府內接見克拉夫特，並在府內與訪團進行午宴，除感謝克拉夫特多次公開支持台灣外，雙方將聚焦於台灣的國際參與相關議題進行交流，期盼持續深化台美合作伙伴關係。

台灣總統府發言人張惇涵強調，這場會面將依台灣「中央流行疫情指揮中心」的防疫相關規範，以國際外交禮儀妥善接待。

2020年9月16日，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）與台灣代表在紐約共進午餐。 (AP Photo/Mary Altaffer)

美國在台協會（AIT）日前發出新聞稿表示，克拉夫特也將於14日赴台灣外交及國際事務學院發表演說，主談台灣對國際社會的傑出貢獻，以及台灣有意義參與及擴大參與國際組織的重要性。其新聞稿強調，克拉夫特訪台期間將遵循以《台灣關係法》、美中三項聯合公報以及對台六項保證為依據的美國「一中政策」，鞏固美國政府對拓展台灣國際空間堅定而持續的支持。

台灣外交部也和AIT同步發出新聞稿稱，克拉夫特訪台期間，將會見蔡英文、台灣外交部長吳釗燮等人，並於台灣外交及國際事務學院發表演說。台灣外交部表示，克拉夫特是台灣堅定友人，任內多次就台灣推動參與聯合國、世界衛生組織及國際民航組織案公開表達支持，為台灣有意義及擴大參與聯合國體系發聲；克拉夫特此次訪台是自台灣自1971年退出聯合國以來，首度有現任美國駐聯大使到訪，台灣外交部遂稱此行展現美國對台灣國際參與的強勁支持，象徵台美全球夥伴關係的進一步提升。