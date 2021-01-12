中國留美博士生被隨機槍殺案情曝光　諾獎得主：失去最佳研究生

美國芝加哥當地時間1月9日發生連環槍擊案，32歲非裔槍手南丁格爾（Jason Nightengale）肆意開槍射擊，短短幾小時造成3死4傷，死者包括在芝加哥大學就讀博士課程的30歲中國留學生范軼然（音譯，Yiran Fan）。 更多事件細節陸續曝光，根據警方紀錄，范軼然在案發當時正坐在車內副駕座等待女友，槍手南丁格爾無來由朝其頭部近距離開槍。

北美華文媒體《世界日報》報道指，當地警局記錄顯示，9日下午2時左右，警方接到一名女性報案聲稱發生槍擊案，報案人為死者女友。根據描述，當天死者女友去看牙醫，之後她發了短訊給范軼然，但一直沒有回音，她覺得不對勁，立即跑到停車場察看，卻發現范軼然已經在車內中槍。

警方指，根據槍殺范軼然現場找到的彈殼，還有其他所掌握的信息、證據，加上之後疑兇涉嫌使用打死及打傷其他六位民眾的槍枝，均顯示為同一把.45口徑手槍，其中范軼然遭疑兇近距離開了一槍致命。

芝加哥連環槍擊案釀3死4傷 槍手與警駁火遭擊斃（點圖看事發現場）：

芝加哥大學多名師長、同學都對他的意外死亡感到痛心與震驚。芝加哥大學、2013年諾貝爾經濟學獎得主韓森（Lars Peter Hansen）發文表示，范軼然是經濟與金融界寶貴的知識資源，范的過世令他失去最好的研究生及最出色的同事。

2013年諾貝爾經濟學獎得主韓森（Lars Peter Hansen）發文哀悼范軼然。（網絡圖片）

此外，中國駐芝加哥總領館對范軼然遇害深感震驚和痛惜，向遇害者家屬表示深切哀悼和慰問，並強烈譴責濫殺無辜的兇殘犯罪行為。總領館將繼續同當地警方和芝加哥大學校方保持密切聯繫，為遇害學生家屬提供必要領事協助。總領館稱，希望有關方面能盡快查清和公布案件情況，並繼續採取切實措施，保護包括中國留學生在內中國公民的安全。

芝加哥大學官方網站發文悼念范軼然。（網頁截圖）

據早前報道，公開資料顯示，范軼然曾奪得多個獎學金，2008年就讀於北京大學，考獲金融學學士學位，其後於2013年赴英國劍橋大學獲金融工程碩士學位，並在翌年到芝加哥大學考獲金融數學碩士學位。

（綜合報道）