中國博士生芝加哥街頭中槍亡　北大、劍橋畢業「聰明又極具天賦」

美國芝加哥當地時間1月9日發生連環槍擊案,32歲非裔槍手南丁格爾(Jason Nightengale)肆意開槍射擊,短短幾小時造成3死4傷,死者包括在芝加哥大學就讀的30歲中國留學生范軼然(音譯,Yiran Fan)。槍手最終在一個停車場內與警方駁火時被擊斃。

中國駐芝加哥總領館已第一時間與當地警方聯系要求妥善處置,並已與遇害者家屬取得聯系,提供協助。

1月10日,芝加哥大學發公吿稱,范軼然是該校布斯商學院(Booth School of Business and the Kenneth C. Griffin Department of Economics)經濟金融博士4年級學生,是一名聰明又極具天賦的學生,受到同學們愛戴。范軼然原本計劃今年提交博士論文,主要研究領域包括銀行資產負債管理的互動、訊息靈活下的篩選競爭研究等;他此前曾在該校獲金融數學課程的碩士學位。

芝加哥連環槍擊案釀3死4傷 槍手與警駁火遭擊斃(點圖看事發現場):

校方表示,已向范軼然家人通知其不幸死亡的消息,並向其家人表示哀悼,將為家屬提供支持。

公開資料顯示,范軼然考獲多個獎學金,2008年就讀於北京大學,考獲金融學學士學位,其後於2013年赴英國劍橋大學獲金融工程碩士學位,並在翌年到芝加哥大學考獲金融數學碩士學位。