河北疫情｜多地實施一星期居家隔離　全省約2000萬人受影響

河北的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，並且至今仍未止息。繼石家莊、邢台市後，廊坊、霸州、三河、保定市曲陽縣都相繼宣布展開全員病毒檢測，並且實施為期一星期的居家隔離觀察。 以各地人口粗略計算，單單石家莊的人口就有約1000萬人。換言之，擁有超過7000萬人口的河北省，可能將有近三分之一的民眾，共約2000萬人要居家隔離。

最新統計，河北省在周一（12日）新增40宗本土確診病例，並有26宗無症狀感染者。值得一提是，昨日新增的確診病例中，絕大部份患者仍然是來自石家莊，另有少量來是邢台及廊坊，其中廊坊是首次出現病例。

據河北衛健委的通報，1月2日再次出現本土病例至今，河北省已累計有532人受感染，其中有305宗是確診病例，227宗為無症狀感染者。確診病例中有288宗位於石家莊，16宗位於邢台南宮市，1宗位於廊坊固安縣。

石家莊市藁城區被列為高風險區，當地已經全面封閉。（中新社）

不過，有內地傳媒引述不具名專家意見指出，居家隔離會加劇進一步感染的可能，有確診病例所在的村民亦受訪透露，不斷有家庭發現新病例。專家表示，疫情的「拐點」無法看到，反而感染可能會在一定範圍擴大，要想控制住進一步感染，必須把可能感染病毒的人盡快找出來，病例較多的地方盡快安排單獨隔離，否則隱性感染還將繼續。

（綜合報道）