河北疫情｜兩確診病例曾到武漢　一患者548名密接者全部隔離

河北新冠肺炎疫情嚴峻，連日有新增確診個案，有2名患者與湖北武漢市有關，其中一人的548名密切接觸者全部隔離。武漢衛健委消息，武漢全市各有關區和部門迅速行動，立即開展排查、封控、流調、消殺等工作。

河北省衛健委昨日（1月11日）通報的第57號確診病例，於今年1月3日晚上11時乘坐Z335車次到武昌，1月4日乘坐的士到漢正街批發市場，在長堤街路口民生甜食館、王記牛肉麵館用餐，並在金正茂商務大廈停留1.5小時後到過金座、藍寶石、紅寶石3個市場。他當日下午2時乘坐的士到武漢火車站，乘坐G422車次返回石家莊。

患者曾到武漢火車站乘坐G422車次返回石家莊。（中新社）

患者赴武漢的火車同車廂密接人員共59人，其中22人於武昌火車站下車，在武漢市4人，市外18人，市外人員相關信息以及離漢火車同車廂234人已報請省指揮部協查。武漢市4人已隔離，核酸檢測和抗體檢測結果均為陰性。曾接載患者的兩名的士司機已進行隔離、核酸和抗體檢測，檢測結果均為陰性。

患者的548名密切接觸者已全部隔離，當局擴大搜索人員8107人，核酸檢測結果均為陰性。對其活動軌迹外環境採樣8225份，結果均為陰性。患者曾到過的金正茂商務大廈，金座、藍寶石和紅寶石3個市場所在樓棟進行封控，對其在漢活動軌迹的外環境全部進行消殺。

學均離校後在武昌火車站乘坐Z208次列車返回石家莊。（中新社）

另一名患者為第41號確診病例，就讀於武漢市某理工學院大一年級。該學生在去年12月25日前兩周在學校未外出，在校期間每日健康監測結果均正常，當日下午6時離校前往武昌火車站，乘坐Z208次列車返回石家莊市。

患者的7名密切接觸者的核酸檢測均為陰性，同班已離漢的35名同學均被告知進行居家健康監測。經流行學調查分析，該患者在武漢期間無外出旅遊史和相關病例接觸史。