河北疫情｜石家莊等地全域封閉式管理　全省人員車輛非必要不出省

河北省的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，當地周二（12日）截至早上10時許再新增21宗本土確診病例。 河北省在當天召開新冠肺炎疫情防控新聞發布會通報最新防控工作，並宣布石家莊市、邢台市、廊坊市全域封閉式管理，同時省內其他地區的人員及車輛亦非必要不出省。

會上提出，為防止疫情輸出，對石家莊市、邢台市、廊坊市全域實行封閉管理，人員、車輛非必要不外出。對三市的高風險地區的村莊和居民小區採取更為嚴格的封控措施，繼續嚴控人員流動。在公路、鐵路、城市客運、民航、水路等方面，採取最嚴格的管控措施。堅決防止重點地區人員流動，導致疫情向外傳播擴散。

河北省疫情嚴峻，全省人員車輛非必要都不准出省。（中新社）

至於省內其他地區人員和車輛，亦嚴格執行非必要不進京，非必要不出省。對進京出省車輛和人員，實施最嚴格的「四必措施」，也就是逢車必檢查，逢人必測溫，必核身份，必驗健康碼。

「重災區」石家莊市的情況，會上通報指有76.39%病例發生在藁城區，同時所有陽性患者分布均呈局部高度聚集性。截至1月11日，石家莊的疫情分布在12個縣區，藁城區95.62%病例發生在增村鎮，石家莊裕華區、長安區、橋西區等地多呈散發態勢，邢台南宮市呈現的也是局部的小規模的聚集疫情。

藁城區將會進一步加強對病例集中的重點村莊、周邊村莊區分類型並採取管控措施。對發現病例最多的3個村、有病例的12個村集中隔離，應隔盡隔。邢台市全市涉及南宮病例的密接和次密接，已經全部採取集中隔離。廊坊市對新發病例迅速開展流調，密接和次密接全面排查，全部集中隔離，開展病毒檢測。

「重災區」石家莊市大批市民正在排隊接受病毒檢測。（中新社）

在病毒檢測方面，發布會介紹已有12支共252人參加的國家檢測隊支援石家莊、邢台、廊坊，來自江蘇、浙江、北京、天津等地的支援和支持，河北省的單次檢測能力已達110萬份，大大緩解檢測壓力。會上亦提到，河北省已將患者全部集中到定點醫院救治。

（綜合報道）