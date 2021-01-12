河北疫情｜內地網民籲勿歧視河北人　張學友拍片聲援：河北加油

河北新冠肺炎疫情嚴峻，石家莊市更於1月7日宣布「封城」，部分放假的大學生無法返回學校和家中，即便聯絡好旅館，卻不能召到的士，甚至亦不能透過App掃碼騎共享單車，最後在義工幫助下找到住處。 另外有網民爆料稱，山西太原等地拒絕途經河北的車輛駛入。一些網民擔心河北人遭受歧視和排擠，在微博呼籲「不要歧視河北人」。歌神張學友也拍片聲援河北，表示中國抗疫成績在世界有目共睹，這次疫情也一定會過去，「石家莊加油，河北加油」。

據此前報道，石家莊義工袁女士上周六（1月9日）接到求助，表示有幾名放假的大學生未能回家，學校亦因放假關門不能回校，只能被困街頭。袁女士隨即駕車出門找到幾名大學生，確認他們已完成核酸檢測後，最終協助他們找到住處。

事件引發網民熱議，有人提問為何學校放假學生就不能回校，質疑校方做法不妥，「大學不能搞一刀切」。也有網民表示，希望不要因為疫情導致有人無家可歸，疫情防控也需要溫暖和溫情。

另外，網傳一些地方限制河北車輛駛入。例如，山西太原市被指拒絕途徑河北的其他省市車輛入境。網傳照片顯示，太原松莊高速路口已經積壓多輛汽車。

一名親歷司機在微博表示，因為自己的行程卡有顯示河北，雖然健康碼顯示綠色，72小時以內核酸檢測也是陰性，卻被工作人員指出「只要是行程卡顯示河北倆字就不行」。他質疑，當其他地方發生小部分疫情的時候，河北也沒有為難這些地方來河北旅遊、工作、商務辦公的人，「為甚麼河北疫情就會遭到排斥」。

河南南陽網還刊發一段影片，片中一名來自河北的司機被困在路上，買不到飯、加不到油，哭訴「飯不賣給我們吃，油不給我們加，路不讓我們走，讓我們怎麼辦？」也有網民發影片顯示，某地在道路立下警示牌，上面寫著「冀牌禁行」。微博帳號「社會學者胡順安」也發文說，「石家莊與邢台的人在外地路過屢屢受阻，且被歧視」。

有見及此，不少網民在微博和微信發文，呼籲「不要歧視河北人」。祖籍天津的香港歌手張學友也拍片聲援河北，他用普通話在片中表示，向河北和石家莊的朋友們問好，希望大家身體健康，「我們這次中國抗疫的成績是全世界認可有目共睹的」，河北的朋友只要在大家共同努力，一起做好自己的情況下，很快也會把這次疫情壓下去。「希望大家加油，石家莊加油，河北加油」。

（綜合報道）