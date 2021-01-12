新冠疫苗｜上海逾60萬重點人群已接種　無嚴重異常反應

據上海市新聞辦微信公眾號「上海發布」周二（12日）消息，上海市重點人群新型冠狀病毒疫苗接種工作穩妥推進，截至周一（11日）24時，全市重點人群累計已接種60.2萬人，無嚴重異常反應。

消息指，為做好重點人群新型冠狀病毒疫苗接種工作，更好地保護口岸一線、冷鏈、集中隔離點等重點行業工作人員身體健康，上海市按照「保障重點、知情同意、願種盡種、部門組織、屬地管理」工作原則，以海關、邊檢、公安、機場、航司、冷鏈、集中隔離點等重點行業工作人員等作為優先接種對象。

據澎湃新聞報道，浦東機場工作人員今天有序進行新冠疫苗接種，過程中，醫護人員對所有接種者逐一詢問過敏史和病史，確定符合接種條件後，機場人員才能進入接種區。有東方航空職員接種第一針後表示「完全沒感覺」。接種完成後，所有人需要在留觀區等候30分鐘，身體無恙後離開。

報道指，上海市場監管部門已完成全市87間第一存放點和中轉查驗冷庫為重點的冷鏈食品從業人員全面排查。同時，「滬冷鏈」微信小程式增設「人員防控」功能模塊，對高風險企業和從業人員建檔，實現便捷查詢統計從業人員身份、崗位、疫苗接種記錄、核酸檢測結果等功能。

圖為1月5日，北京朝陽區新冠疫苗接種工作現場。（新華社）

全國累計接種逾900萬劑次

據此前報道，國家衛健委副主任曾益新9日在記者會上表示，自2020年12月15日起，內地正式開展重點人群的接種工作，接種量已近750萬劑次，加上之前針對高風險人群接種的160餘萬劑次，已累計開展新冠病毒疫苗接種900多萬劑次，證明疫苗具有較好的安全性。

北京衛健委黨委委員、副主任高堅11日下午受訪時表示，截至當日上午11時，全市接種人數突破100萬，全市整體接種工作平穩有序。

（綜合報道）