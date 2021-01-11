新冠疫苗｜北京陸續對9類重點人群接種　接種人數突破100萬

內地新冠肺炎疫苗接種工作持續推進。據《人民日報》、《北京青年報》周一（11日）報道，北京衛健委黨委委員、副主任高堅當日下午受訪表示，截至11日上午11時，全市接種人數突破100萬，全市整體接種工作平穩有序。

報道稱，當前，首都北京正陸續對9類重點人群開展新冠疫苗接種工作。高堅透露，全市共運行疫苗接種點241個，配備預防接種人員8700餘人，組建市級應急接種隊伍66支。

圖為1月5日，北京朝陽區新冠疫苗接種工作現場。（新華社）

北京市明確疫苗接種的9類重點人群包括：涉及進口冷鏈物品的口岸一線海關檢驗檢疫人員，口岸裝卸、搬運、運輸等相關人員，國際和國內交通運輸從業人員，因公、因私出國工作、學習人員，面臨較高境外疫情風險的邊境口岸工作人員，醫療衛生人員，政府機關、公安、武警、消防、社區工作者，水、電、暖、煤氣相關人員，交通、物流、養老、環衛、殯葬、通訊相關工作人員。

報道指，為做好北京市重點人群新冠疫苗接種工作，北京市疫情防控工作領導小組建立了以「條塊結合、以塊為主」的工作體系，按照「市級統籌、區級實施」的工作原則，在疫苗儲運、接種操作和不良反應監測中加強科學管理，形成接種工作組織化、流程管理閉環化、接種力量配備單元化，有力保障接種工作順利運行。

（綜合報道）