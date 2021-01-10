環時：蓬佩奧膽敢任期內訪台　解放軍戰機將飛臨台灣上空

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間1月9日宣布，廢除美國對台灣關係的「自我限制」，批評華府多年來為了討好北京而自我束縛。 針對蓬佩奧此舉，官媒《環球時報》周日（10日）發表社評指出，這是對兩岸和平和中美關係穩定「有犯罪性質的結構性破壞」，其嚴重後果難以預料。文章又指，如果蓬佩奧膽敢在任期結束前夕訪台，解放軍戰機將在第一時間飛臨台灣上空，以前所未有的方式宣示中國對台灣島的主權。

這篇題為《蓬佩奧或讓台灣當局的日子倒計時》的文章稱，蓬佩奧廢除美國對台關係「自我限制」，是距特朗普下台只有大約10天時，蓬佩奧對中美關係和台灣問題又一次瘋狂的挖坑和埋雷。如果華盛頓放肆地拆除那些它曾經遵守的限制，那麼中美關係必將徹底重新定義，兩國將走向敵對，台灣問題和平解決的國際環境基礎將坍塌重要的一角。

文章稱，若蓬佩奧膽敢在任期結束前夕訪台，北京的反應將是排山倒海式的。屆時解放軍戰機將在第一時間飛臨台灣上空，如果台美方面膽敢做出過激反應，就很可能觸發戰爭。（資料圖片／中央社）

文章分析，由於蓬佩奧能夠主導美國外交的日子已經屈指可數，他的喪心病狂之舉預示了兩個不確定性：一是拜登政府將採取甚麼政策；二是蓬佩奧這幫人是否會上癮地猖狂到底，甚至蓬佩奧在下台前突訪台灣，製造美台嚴重升級官方交往的既成事實。

文章指，北京需亮明堅決反對美方極限挑釁並且有決心予以迎頭痛擊的態度。要讓美方和台灣民進黨當局都清楚，如果他們膽敢讓蓬佩奧在任期結束前夕訪台，北京的反應將是排山倒海式的。屆時解放軍戰機將在第一時間飛臨台灣上空，如果台美膽敢做出過激反應，就很可能觸發戰爭。

文章進一步指，正告台灣當局，如果他們跟着喪心病狂，美國現政府的最後幾天也有可能是台灣民進黨政權存在的最後幾天。他們切莫以為，一個已被美國人民拋棄的政府所上演的最後瘋狂可以成為台灣走向「獨立」的墊腳石，恰恰相反，這些瘋狂很可能給他們招來滅頂之災。

文章指出，一旦台海局勢以各種方式突然攤牌，國際社會將廣泛站在中國和中國人民一邊。因為誰都清楚，特朗普政府已經失控。拜登陣營以及更多的美國人已經擔心特朗普政府最後幾天幹出包括使用原子彈的蠢事。他們如果在台灣問題上突然攤牌，就相當於他們給世界和平扔了一顆原子彈。

（環球時報）