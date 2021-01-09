中印衝突｜證實一名中國士兵被印度扣留　環時胡鍚進：因迷路越界

中印邊境糾紛再生波瀾，官方傳媒《環球時報》總編輯胡鍚進在周六（9日）發文透露，有一名中國士兵西段邊境地區迷路後被印度方面扣留，「估計中方不久將有對這件事的正式通報」。 解放軍報隨後亦刊發報道證實事件，並呼籲印方盡快移交相關人員。

報道稱，事發在1月8日凌晨，中國邊防部隊一名士兵因天黑、地形複雜等原因走失。事發後，中國邊防部隊第一時間向印度方面通報情況，並希望協助搜尋救援。近兩個小時後，印方明確回復找到一名中方走失士兵，待請示上級後歸還移交中方。

報道又稱，個別印媒對此事有一些炒作，與事實不符，呼籲印方應嚴格遵守兩國有關協議協定，抓緊向中方移交走失人員，為當前中印邊境局勢降溫緩局增添積極因素，共同維護邊境地區和平與安寧。

胡錫進此前表示，當地曾經下過大雪，故此軍人迷路很容易發生。胡錫進稱，過去中印雙方士兵因迷路越界的情況屢見不鮮，兩軍亦有就此類情況進行溝通的一套機制，「最新事件應該也能按這套機制解決，希望雙方的溝通能夠迅速而有效」。

另據印度官員在同日表示，一名中國士兵誤入中印實控線印度一側後，在班公湖南岸被印度軍隊扣留，今次是自2020年10月以來第二宗同類事件，可能會在完成相關手續後被遣返。印度軍方亦聲明，指該名中國士兵正按照其越過中印實控線的程序和情況接受調查。

（綜合報道）