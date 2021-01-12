中印衝突︱官媒揭秘「全軍海拔最高哨點」　北京將「主動防禦」？

中印邊境的對峙狀況，並未因為邊境線上的極寒天氣有所改變。印度方面的消息顯示，印軍在2021年後着手向一線增派兵力，「醖釀冬季攻勢」。中國方面事實上也一改以往被動防禦的狀態，在中印邊境實控線附近更加積極有為，最近飽受關注的「全軍海拔最高的哨點」——5592觀察哨，就是中國軍方的最新動向的體現。

中央電視台日前罕見發布一部微紀錄片名《5592》，首次披露中國2020年初開始在中印邊境海拔5,592米的高地上新建立的「全軍海拔最高的哨點」——5592觀察哨。上述哨所建於中印邊境錫金段的中國實控線一側。

中國海拔最高的邊防觀察哨所——5592觀察哨，建在中印邊境錫金段。（央視新聞截圖）

中印邊境錫金段大體以喜馬拉雅山脈各分水嶺為邊界，山脈間的眾多山口是溝通中國西藏與印度錫金的交通要道與戰略要地。中印邊境錫金段重要關隘之一的拉多拉山口就位於昌龍鄉境內，結合紀錄片中所展現的觀察哨周邊環境，基本可以確定5592觀察哨就位於拉多拉山口附近，設立的目的正是為了監視拉多拉山口附近邊境線。

據報道，5592觀察哨之前只是一個由石頭壘砌的「露天地窩子」，駐守部隊「頂風冒雪堅守異常艱苦」。事實上這也是以往中印邊境前沿中國的駐防部隊的常態。如今的5592觀察哨已成為常備工事，不僅建起了防風保暖的地下工事，建築內部生活通訊設施相當完備，工事頂部一些地段甚至還使用了鋼筋混泥土加固。觀察哨內，邊防部隊不僅可以取暖，還吃上了熱的飯菜，「從以前的吃飽，變成了現在的吃好」。

中印邊境中國軍方5592觀察哨外景及內部細節（點擊查看高清大圖）：

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這則長度為10分29秒的紀錄片中，還記述了一次邊境特情處置演習，一疊請戰信透露出2020年5月中印在這一地區曾發生衝突。影片顯示，解放軍某邊防連的名稱是「前進基地」，中國士兵請戰參加的任務是「前推任務」。由此可見，中印邊境前線的中國士兵對印的強硬態度。

西藏軍區邊防部隊有8個邊防團，《5592》中的邊防連隸屬的西藏軍區某邊防團，即是其中之一。

中國央視曝光的中國邊防部隊執行前推任務官兵提交的請戰書（詳情點擊查看大圖）：

更為重要的是，特別是此番罕見通過官方媒體主動曝光中印邊境前線哨所的建設，表明在中印邊境問題上，北京由「被動防禦」向「主動防禦」乃至積極有為的策略變化。從中印歷次邊境衝突可以看到，中國的邊防哨所通常都遠離實控線，這與中印兩國的邊境戰略不無關係。印度方向並非中國主要戰略方向，因而在邊境上採取守勢，中方哨所遠離實控線以免引起爭端。

印度則視中國為第一號戰略競爭對手和現實威脅，在邊境推行攻勢戰略，利用邊界未定不斷蠶食中國實控區。相較於中國，印度很多哨所則建在實控線附近，甚至騎線設立。

中印邊境錫金段拉多拉山口位置，5592觀察哨就位於拉多拉山口附近，專為監視這一地區邊境情況而設立。（天地圖截圖）

現在，情況發生了變化。中國官方媒體高調披露的5592觀察哨，據稱就建在中印爭議邊境地帶一線，哨所對面就是印軍駐地。據信，類似5592這樣的觀察哨，中國軍方肯定不止建設了一個。更為令印度擔憂的是，中國憑藉強大的基建優勢，已經將公路修建到了中印邊境爭議地帶的自己實際控制的一側。在中印邊境問題上，中國軍方的動作似乎已經一改往昔被動防禦的態勢，更加積極有為。「兵馬未動，糧草先行」，中國軍方顯然做好了隨時應對中印邊境出現最壞可能的準備。

與此同時，印度方面也強化了在中印邊境的軍事存在。印軍在2021年後已着手向中印邊境一線增派兵力，除原有的14集團軍外，另部署兩支「打擊軍」以充實防務。在印軍計劃派遣的部隊中，此前參加過班公湖南岸衝突的第17集團軍在列；另一支部隊則是印軍主力部隊，它是受印度陸軍南方司令部節制，具備「裝甲機動部隊縱深作戰」能力，是號稱「印軍最強」的第1集團軍。

顯然，未來中印兩國圍繞邊境問題的爭端將是一場持久戰。中印軍事存在邊界爭端地區犬牙交錯，甚至未來不時出現爭端、爆發衝突可能會成為常態。

中印邊界西段班公湖以南地區、熱欽山口，中印雙方部署的坦克對峙畫面。（微博＠鼎盛沙龍）

1月10日，印度媒體發佈了一張中印邊界西段班公湖以南地區、熱欽山口的照片，顯示中印雙方坦克近距離對峙場面。就在這一地區，一名中國軍方走失士兵的士兵遭到印度軍隊的扣留，印方明確回覆中方找到了一名中方士兵，目前還未將上述士兵移交中方。