台陸委會稱港變「東方煉獄」　國台辦批台「不自量力將自食惡果」

昨日（６日）53名泛民人士涉違國安法「顛覆國家政權罪」被捕。 台陸委會批評，惡形惡狀使香港由「東方明珠」變成「東方煉獄」，呼籲相關方面收斂，否則終將自食惡果。 大陸國台辦發言人朱鳳蓮1月7日表示，港府依法制裁違法分子天經地義，「民進黨當局大放厥詞，再次暴露其不自量力、亂港謀獨的邪惡本質」，「他們必須停止這類政治操弄香港事務、企圖為違法活動打氣的卑劣行徑，頑固積累謀獨罪惡，必將自食惡果」。

▼逾50名泛民初選參選人被捕▼

+ 5 + 5 + 5

1月7日，國台辦舉行記者會。有記者提問，民進黨當局及其一些頭面人物對香港警方依法拘捕涉嫌違反香港國安法的人員說三道四，對此有何評論?

發言人朱鳳蓮表示，香港特區政府依法制裁違法分子天經地義。民進黨當局大放厥詞，再次暴露其不自量力、亂港謀「獨」的邪惡本質。他們必須停止這類政治操弄香港事務、企圖為違法活動打氣的卑劣行徑。頑固積累謀「獨」罪惡，必將自食惡果。

同日，台陸委會亦舉行例行記者會。針對日前港府拘捕泛民人士，台陸委會發言人邱垂正表示，台灣跟國際社會同感震驚，並譴責任何壓迫民主人權的惡霸行徑。「港版國安法」動輒以顛覆國家政權罪名打擊民主人士，不僅凸顯香港基本法對港人權益的保障形同具文，惡形惡狀更使香港由東方明珠變成怵目驚心的東方煉獄。

針對台媒報道台商反應春節回鄉難，邱垂正強調，陸委會與海基會沒有接到類似不理性的說法，類似抹黑不值得鼓勵。（楊家鑫／多維新聞）

他說，如果香港的民主自由持續淪喪，並影響其國際金融中心的地位，對中國大陸半點好處都沒有，也坐實了中共背信毀諾的本質，相關方面應審慎收斂，否則中將自食惡果。

有媒體追問，蔡英文曾說若香港情勢發生變化，可能停止適用港澳條例一部分或全部。對此，邱垂正表示，台政府會持續密注「港版國安法」實施的狀況、港澳最新的情勢發展、中共與港府的作為、世界主要國家的政策動態等，持續盤點檢視相關政策法規，與國際社會密切聯繫與合作，並採取一切可能的行動。

至於此前台政府宣布將研擬鬆綁港人赴台，邱垂正表示，台政府因應香港情勢變化，強化延攬包括香港在內的國際人才來台。目前國發會已擬具外國人才專法修正草案，簡化港人及外國人申請工作的程序，並完備及健保等相關的需求；教育部也擬具港澳居民來台就學辦法修正草案，放寬港澳學生比照外國學生得以就學事由，來台就讀高級中學學校等規定。目前都已在法規預吿程序。