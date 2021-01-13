【觀察】美駐聯合國大使不來了　或讓蔡英文政府鬆了口氣？

正當台灣外交部發出採訪通知沒多久，太平洋的彼岸卻傳來美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）的訪台行臨時喊卡的消息：美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，由於接下來8天內要完成平穩有序的政權交接，因此取消原訂本週所有的出訪計劃，也包括蓬佩奧（Mike Pompeo）的歐洲行在內。

現任美國駐聯合國大使克拉夫特，取消原定訪問台灣的計劃。（Reuters）

事實上，不過就在一週前的當地時間1月7日，蓬佩奧一面抨擊着港府大規模拘捕泛民派人士，同時也預吿克拉夫特將訪問台灣。稍晚，他又稱美國國務院將取消所有與台灣往來的內部自我限制。蓬佩奧當時強調「美台關係沒有必要、也不應受到官僚機構自我限制的束縛」。

當連續的「挺台」言論與舉措出現後，免不了招致北京一番強力批判。外交部發言人華春瑩稱，蓬佩奧的聲明「嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政和司法主權，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此堅決反對，予以強烈譴責」。

甚至，華春瑩還說，「一段時間以來，特朗普（Donald Trump）政府內少數反華政客不斷上演最後瘋狂，不擇手段利用所剩任期蓄意破壞中美關係，服務其個人政治私利。這種伎倆逆歷史潮流而動，違背兩國人民友好民意，必將遭到歷史的懲罰」。

外交部發言人華春瑩早前批評，蓬佩奧的聲明「嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政和司法主權，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此堅決反對，予以強烈譴責」。（資料圖片）

相較於北京反應的激動，民進黨政府卻一反常態，並未大張旗鼓得意忘形，只有台灣駐美代表處稱這反映台美關係的強勁與深度；總統府發言人張惇涵則說，該聲明充分反映台美堅實的夥伴關係。未來也會在既有的堅實基礎上，持續爭取美國跨黨派支持，並持續深化台美合作伙伴關係。

為什麼蔡英文政府會有如此「不愠不火」的回應？蔡政府不是一直宣傳台美關係正值史上最佳？面對蓬佩奧的聲明與克拉夫特的訪台計劃，不是應該欣喜若狂嗎？原因在於，特朗普政府的任期僅剩不到10天，卻在下台前提出這一連串可能會影響中美關係、連帶造成兩岸關係持續生波的政策規劃，縱使蔡政府樂見美國持續對台友善，理性思考下也不願讓兩岸關係繼續惡化。

對蔡政府來說，克拉夫特取消訪台，或許還是件好事。首先，能避免掉與即將上任的拜登（Joe Biden）政府可能之尷尬與嫌隙，畢竟這四年來，蔡英文政府對特朗普政府可謂言聽計從、美國下的指示台灣皆義無反顧地照單全收，民進黨許多政治人物在美國大選前還公開表態支持特朗普，這或多或少都影響着未來的台美關係。因此，美國大選底定後，上至蔡英文、下至一般民進黨政治人物，又趕緊轉頭恭賀拜登、稱民主黨與民進黨長期理念相近與友好、內定國務卿布林肯（Antony Blinken）等人是台灣堅定的支持者等等，一切的一切，都是想要儘速修補與拜登團隊的裂痕。

蔡英文與民進黨政府對蓬佩奧的聲明與克拉夫特原定的訪台計劃，並未如往常般大肆宣傳。（民進黨供圖）

如今，克拉夫特取消訪台，對蔡政府來說，少掉一次對特朗普政府的恭維，就減少可能增添拜登政權對其不滿的機率，對於新的台美關係至少不會扣分。

再則，臨時喊卡一方面表明這是美國自身考慮其政局做出的決定，二來也可杜絕部分台灣藍營人士一開始即質疑甚至反對克拉夫特訪台、稱其為「惡客」，讓整起事件能夠「大事化小、小事化無」，免去台灣內部政局的紛擾。

最後，由於台灣再次出現本土的新冠肺炎案例，民眾近日也人心惶惶，蔡政府正好省去接待美國老大哥的時間與精力，能夠好好處理疫情。對民進黨政府來說，克拉夫特不來了，表面上雖仍要表達惋惜之意，但內心或許也正鬆了一口氣。

但是，由整件事情的發展亦可知，台灣在台美關係中始終處於被動地位，美國大哥說一，台灣就是無法說二。長此以往這種不健康的關係，對提升台灣真正的國際地位也不會有什麼幫助。