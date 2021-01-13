新冠肺炎｜科興：逾700萬劑滅活疫苗已供應各省　安全性效果良好

國務院聯防聯控機制周三（13日）召開新聞發布會，會上北京科興中維生物技術有限公司董事長尹衛東指出，截止到1月10日，已有超過700萬劑滅活疫苗供應到各省，尤其在北京、廣東等地已大規模接種並看到良好的安全性效果，有效性正在研究及追蹤中。

據尹衛東介紹，該滅活疫苗名為克爾來福，去年4月已進入了I期和II期臨床研究，安全和有效性得到證實。之後疫苗分別於巴西、土耳其、印尼以及智利等國進行III期臨床研究，其中據土耳其的中期分析，保護率可達91.25%，印尼的III期臨床研究結果保護率則為65.3%；而在巴西，疫苗對重症和住院的保護率達100%，對於志願者得病後去醫院看病的保護率達到了78%，至於高危人群醫護人員的保護率整體也達50.3%。

除了完成III期臨床研究，產業化建設亦得到加速，目前一期已完成年產5億劑的疫苗建設，並已投入正式的生產。同時除中國，現在還有巴西、土耳其、新加坡和智利的GMP檢查完成，充分保障疫苗的需求。另外二期的生產線為5億劑，現正驗收中，預計2月可投入生產，屆時有10億劑的產能，可保障供應。

尹衛東進一步稱，目前印尼、土耳其、馬來西亞、新加坡、菲律賓等國已分別已經與公司簽署了疫苗供應的協議，印尼更已正式批准新冠滅活疫苗在該國的緊急使用。國內方面，大規模接種已進行，而公司已與香港政府簽署了100萬劑供應協議，一定可按合約規定準時向香港提供疫苗。

（中新網）