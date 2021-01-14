【多圖】央視高調報道解放軍戰力　演習中大量列裝單兵外骨骼

解放軍單兵外骨骼裝備此前被報道後引發外界關注，1月11日，央視軍事再次通過報道解放軍的演習情況透露了單兵外骨骼在實戰中的應用。

單兵骨骼在解放軍的演習中大量列裝。（央視視頻截圖）

報道指，在演習中，150斤重的彈藥箱，兩人穿上單兵外骨骼後能輕鬆搬運。一名穿着單兵外骨骼的女兵可以輕鬆揹着一名140斤重的男兵跑步前進。央視記者在親身體驗的時候，可以輕鬆搬起150斤重的兩箱彈藥。

據悉，單兵外骨骼系統是一種貼合人體結構特徵，可穿戴於單兵體外的伴隨式智能系統，既能夠提高單兵機動、負載、防護、生存等綜合作戰能力，又能有機集成偵察、通信、火力等各類單兵裝備，具有穿戴舒適性、高度隨動性和智能自適應等特點。

解放軍在演習中，大量列裝單兵外骨骼，一定程度上提高了戰鬥力，更多詳情請點擊圖集：

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中國軍媒「陸軍新聞」此前指，開發單兵外骨骼系統是打造「力大無窮、疾步如飛、刀槍不入、持續作戰」的研究方向。

央視軍事頻道曾在2020年12月9日報道，在海拔5,000米的高原，邊防士兵穿單兵外骨骼運送物資。該裝備可以幫助士兵背起一個成年人體重的物資，還能有效避免腰部和腿部損傷。使用單兵外骨骼的戰士稱，在背上20千克左右物資情況下，重量全部在外骨骼上，不會作用到人身上。

此前，攜帶着月壤的嫦娥五號返回器在內蒙古中部草原的四子王旗着陸場着陸。據悉，搜索返回器時，為儘快與北京中心建立通信鏈路，此次任務首次應用人工外骨骼，操作員能抱起上百斤設備在雪地中行走。

根據央視軍事微博12月15日披露，在嫦娥五號返回艙搜索任務中，需要率先抵達現場的空中分隊，首次裝備了人工外骨骼，讓每個人可以攜帶設備重量提升一倍。

嫦娥五號返回器搜索首用外骨骼（請點擊大圖瀏覽）：

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從視頻中可以看出，這款單兵外骨骼小巧輕便，在高原地區揹着巨大行囊的情況下，完全沒有影響士兵的行進速度。

單兵外骨骼由中國兵器工業208研究所研究設計，該研究所成立於1960年，隸屬於中國兵器裝備集團公司，為中共中央直屬科研事業單位，是中國唯一的輕武器專業研究所。

中印對峙一線，解放軍列裝單兵外骨骼（請點擊大圖瀏覽）:

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位於北京市昌平區的208研究所，佔地面積69萬平方米，下設槍彈技術研究室、機器人技術研究室等專業研發機構，反恐防暴武器裝備研發中心、電子產品研發中心等產品生產機構。

此前根據中國兵器工業208所官方消息，中國國產外骨骼裝備首次在高原部隊試用，並且在基層部隊獲得了較好的反響，第1批訂單已經裝備完畢，後續大規模訂單正在預定中。