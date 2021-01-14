河北疫情｜石家莊火速建設隔離點　佔地約500畝

連日來，新冠肺炎疫情在多個省市反彈，其中河北省疫情最為嚴重。據新華社消息，河北石家莊目前正在建設集中隔離點。

中鐵十四局集團滹沱河生態修復三期工程項目部於13日接到通知，參建石家莊市集中隔離點，施工場地位於正定縣文正大街諸福屯鎮固營村，佔地約500畝。現場畫面顯示，30餘台剷車和推土機於13日晚已開始進行場地的地表清理。

項目經理部副經理馬少海介紹，項目部13日11時接到上級通知，參建石家莊市集中隔離點的基建施工。目前已有100餘人、數十台運輸車輛、平地機、剷車等工程設備進場。

基建部分完工後，3,000套集成房屋將在硬化的場地上迅速拼裝到位。這些集成房屋正由唐山市陸續運抵正定縣，預計3天內可接連抵達。

目前，唐山市蘆台經濟開發區的三家集成房屋生產企業正在加班加點生產。據悉，這三家集成房屋生產企業都曾在2020年初為武漢火神山等醫療機構提供過集成房屋。此次支援石家莊的集成房屋每套面積為18平方米，採用輕鋼結構，具有運輸便捷、安裝迅速、可回收利用等優點。

據國家衛健委最新數據，截至1月13日0時至24時，內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報吿新增確診病例138例，其中境外輸入病例14例（上海8例，廣東3例，北京1例，河南1例，廣西1例），本土病例124例（河北81例，黑龍江43例）；新增死亡病例1例，為本土病例（在河北）；無新增疑似病例。

據官方通報，內地上一次通報本土死亡病例還是在2020年5月。