美禁新疆產品譴責中國侵犯人權　外交部：美國哪來勇氣指手畫腳？

美國早前宣布停止進口來自新疆產棉花及番茄產品，指中國政府涉嫌在當地實施強制勞動。 對此，中國外交部1月14日斥責美方干涉中國內政，並反問美國國內問題眾多，「哪來的勇氣指手畫腳？」

美國海關及邊境保衛局（CBP）1月13日停止向新疆進口棉花及蕃茄產品。根據CBP發出的暫扣令，受影響的產品涵蓋多項日常用品，包括服裝、紡織品、蕃茄籽、罐頭蕃茄和蕃茄醬等。包括在其他國家制造但使用新疆棉花或蕃茄的產品亦在禁止名單上。

1月14日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，中方對此予以堅決反對。他稱，強迫勞動問題完全是美國等個別西方國家機構和人員憑空捏造出來的世紀謊言，其目的是限制打壓中國有關方面和企業、遏制中國發展；美方一手炮制謊言，又根據謊言采取惡劣行動，這不僅違反國際貿易規則和市場經濟原則，也破壞全球產業鏈、供應鏈，損害包括美國在內的各國企業和消費者利益，是典型的損人不利己行為。

趙立堅斥責道：「美國國內幾十萬無辜生命被新冠病毒奪走，『弗洛伊德們』無法呼吸，連最基本的公民健康、安全權利都保障不了，美國個別政客哪來的勇氣對中國的治疆政策指手畫腳？」

趙立堅所指的「弗洛伊德」系2020年5月美國一名白人警察暴力執法，單膝跪在非裔美國人弗洛伊德（George Floyd）脖頸處超過8分鐘致其窒息死亡，引發眾怒並引起大範圍示威運動。

趙立堅最後說，新疆事務純屬中國內政，任何國家沒有權利和資格橫加干涉。美方應該尊重基本事實，立即撤銷錯誤決定，停止借涉疆問題干涉中國內政，中方將采取一切必要舉措，捍衛國家利益和尊嚴，堅定維護自身主權、安全和發展利益。