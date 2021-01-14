蔡英文致函教宗方濟各　聲援新疆維吾爾人及黎智英

台灣總統府1月13日發出新聞稿表示，蔡英文日前致函天主教教宗方濟各（Pope Francis），響應教宗「2021年世界和平日文吿」。蔡英文指出，「普世人權」是無可妥協的價值，因此當世界各地發生打壓人權事件，包括聖座在新書「讓我們夢想（Let Us Dream）」中慈心關懷的「可憐新疆維吾爾人」。 蔡英文還說，因言論遭到政治迫害的香港壹傳媒創辦人黎智英，「本人都予聲援關懷，盼讓那些受壓迫者知道自己並不孤單。」

蔡英文致函教宗，文中提及新疆人權議題，並聲援香港壹傳媒創辦人黎智英。 （台灣總統府）

蔡英文指出，從2020年初新冠肺炎疫情爆發後，台灣積極以「Taiwan Can Help」的關懷精神向世界分享成功防疫經驗，並在各國急缺防疫物資時，向中南美、歐盟、美國、亞洲各地許多國家援贈數千萬片口罩與防護衣等。

蔡英文稱，她極為贊同教宗稱「這場疫情讓世界看清人類的生存是『同舟一命』，沒有人應被排除在全球公衛健康的網絡之外」，而這也是世界衛生組織（WHO）憲章明列的成立宗旨，遺憾的是，台灣兩千三百萬人民迄今仍被排除於世界衛生組織之外，世界衛生大會（WHA）甚至從2017年起屈從政治壓力，不再讓台灣以觀察員身分參與會議。

她又認為「排除」與「邊緣化」是關懷文化最大的敵人，也是追求和平的最大障礙，「國際政治不應屈從弱肉強食的叢林法則，經濟實力不能買斷人們追尋真理的權利，軍事力量更不該成為壓迫人權自由的工具」。

蔡英文強調，她與教宗同樣堅信「普世人權」是無可妥協的價值，因此當世界各地發生打壓人權事件，包括教宗在新書《讓我們夢想》（Let Us Dream）中慈心關懷的「可憐新疆維吾爾人」；另如因言論遭到政治迫害的香港壹傳媒創辦人黎智英，她都予聲援關懷，盼讓那些受壓迫者知道自己並不孤單。

她說，正如教宗文吿引述聖經耶穌到世上傳遞的福音，是要「使受壓迫的得自由」，她由衷期盼「聖座之言能成為所有執政掌權者的暮鼓晨鐘，特別是一些仍奉行威權體制的國家」，皆能以關懷文化取代鐵腕鎮壓，以包容精神取代文攻武嚇，讓眾所向往的和平世界不再遙不可及。