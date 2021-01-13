加拿大緊跟英國「封殺」新疆產品　中使館斥干涉內政

英國外相藍韜文（Dominic Raab）1月12日就中國針對新疆維吾爾族人違反人權行為提出警吿，宣布英國政府會就中國新疆出口貨品控制進行緊急審查。 同日，加拿大政府也宣布採取措施阻止與新疆有關產品進入加拿大消費者手中。加拿大方面表示，隨「英國和其他國際夥伴國」一道行動，以避免再教育營生產的產品進入加拿大。 對此，中國駐加拿大使館今日（13日）表示，加方此舉粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，予以嚴厲譴責。

加拿大政府要求新疆開展業務的加拿大公司承諾，如果中國有可能將加拿大公司產品用於監視、鎮壓、任意拘留民眾或強迫勞動，則禁止加拿大公司向中國出口產品。

對此，中國駐加拿大使館稱，新疆根本不存在「強迫勞動」。新疆籍少數民族務工人員權益都受到法律保護，人身自由從未受到任何限制。使館又表示，涉疆問題根本不是什麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂問題。中國新疆採取預防性反恐和去極端化措施，有效遏制恐怖活動多發頻發勢頭，各族人民的生命安全才有了保障。

使館還指，加拿大在原住民問題上劣跡斑斑。使館方面要求加拿大立即取消相關措施，停止以任何方式干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，以免給中加關係造成進一步損害。

早前，在英國公布針對新疆的措施後，中國駐聯合國大使張軍曾要求倫敦停止干涉中國內政，並指責英國禁止新疆勞改營產品進入倫敦的做法「純粹是政治攻擊」。