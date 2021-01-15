認定分手皆因對方背叛　凌晨入屋殺「情敵」　雲南前協警被判死刑

雲南玉溪中院日前審結一宗謀殺案，被告魏冉犯故意殺人罪，一審被判處死刑。 案情指，魏冉本身是玉溪市華寧縣交警大隊的協警，在作案前夕已經辭職。死者是魏冉前女友黃娟的現任男友張林（化名），魏冉凌晨翻牆進入黃娟與張林的住處，隨後就用尖刀、三棱刺、電擊棍將張林殺死，過程中黃娟亦有受輕傷。

死者張林的家屬。（澎湃新聞）

據內地傳媒報道，事實上魏冉先後談過三次戀愛，每一段戀愛關系的結束，魏冉都自認為是對方的背叛。第一段戀愛關系結束後，為求復合，魏冉通過前女友邱麗（化名）的QQ，連續三天將二人的私密影片發往邱麗的初中、高中、大學班級群及QQ空間內，並威脅要殺她的父母。

與跟第二任女友張蘭（化名）分手後，為求復合，魏冉持刀上門，侵入住宅威脅要殺她的家人。最終魏冉與第三任女友黃娟分手後，就將威脅此前女友的殺人計劃付諸實行。

黃絹與魏冉是在2019年6月20日二人相識，但相處約兩個月後，黃娟發現魏冉還與其他女生有曖昧關系，隨即提出分手。據魏冉的同事及朋友表示，與黃娟分手後，魏冉不甘心，不斷糾纏、跟蹤、干擾黃娟。魏冉的微信聊天記錄更顯示，同事勸他要放下，魏冉則表示「是不是殺一個人就可以得到自己心理上的解脫呢？」、「把她列入必S（死）名單我心裡面會很舒服」。

警方事後查明，魏冉在作案前通過網購以及在當地超市購買，准備銀白色尖刀1把、三棱刺1根、電擊棍1根、黑色橡膠膠套1雙、黑色橡膠手套2雙、黑色塑料扎帶9根、黑色背包等作案工具。

張林生前是一名貨車司機，體校畢業，並以拳擊運動員的身份曾多次參加全國及雲南省的比賽，取得過雲南省拳擊比賽第五名的成績。（澎湃新聞）

案發在去年1月20日晚上10時許，當天遞信辭職後的魏冉攜帶工具從家中出來，來到黃娟與張林同居的屋苑，並翻窗進入室內。判決書顯示，魏冉進入室內後，趁黃娟、張林熟睡之機，先後用尖刀、三棱刺、電擊棍捅刺張林，黃娟在阻止時亦被尖刀劃傷左手。經鑒定，張林是頸部血管斷裂而失血性休克死亡，至於黃娟則屬輕微傷。翌日早上5時1許，魏冉在其家人陪同下到公安機關投案自首。

司法鑒定意見書顯示，魏冉有復發性抑郁障礙，案發時為中度抑郁發作。不過司法鑑定認為，魏冉實施危害行為過程中，屬於完全刑事責任能力。2020年12月22日，魏冉涉嫌故意殺人罪、非法侵入住宅罪一審宣判，其中故意殺人罪的部分，法院認為魏冉有殺人的故意，有殺人的行為，並積極追求殺人結果的發生，是直接故意殺人，故意非法剝奪他人生命。魏冉作案時不屬限制行為能力人，而且雖然有自首情節，但不足以對其從輕處罰。

最終，法院一審判決魏冉犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；犯非法侵入住宅罪，判處有期徒刑6個月。數罪並罰下，魏冉被判處死刑，剝奪政治權利終身。

（綜合報道）