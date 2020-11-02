台男騎車撞倒路邊鐵桶掉出白骨　驚揭16年前情殺藏屍案

台灣彰化縣一名男子騎車時，不慎撞倒擺放在路邊的鐵桶，沒想到鐵桶內竟掉出大量白骨，揭開一宗16年前的情殺藏屍案。 警方指出，疑兇賴姓男子當年因不滿死者李姓男子與其妻有染，而用石塊將後者砸昏後勒斃，再拖入汽油桶存放。這隻鐵桶在路邊一擺就是16年，期間竟然從未被人發現內藏屍體。

綜合台媒報道，彰化縣一名男道士今年5月不慎撞倒路邊鐵桶，詎料鐵桶中掉出大量人類骸骨，他震驚之下慌忙報警。檢警查驗白骨的DNA，發現與2004年被通報失蹤的李姓男子記錄吻合。

警方調查李男生前交友狀況，李妻和友人表示，他失蹤前在外與一名洪姓女子有曖昧關係。檢警研判此案與洪女有關，並傳洪女到案說明，一番勸說之下，洪女坦言是其前夫賴姓男子16年前所為。賴男聽聞前妻遭警訊問，於是在外開車遊蕩不敢回家，後經警方通報攔截才被逮捕。

賴男到案表示，事發當年，他不滿李男與其妻有染，一日他在大村鄉山腳路偶遇李男，雙方發生扭打等肢體衝突，賴男拿起路旁的石塊砸向李男頭部，待李男倒下後將其拖上貨車，並以繩索勒斃後裝入汽油桶中，將桶放置自己住家附近。賴男雖坦承犯行，但也不忘表示「是他欠我的！」

警方表示，由於藏屍地方偏僻且時有異味傳出，且桶上有鐵蓋和枝葉，多年來無人發覺桶內竟藏有屍體，甚至附近居民在旁邊菜田摘完菜，還會把裝滿菜的袋子放在鐵桶上，16年後案情才浮出水面。日前，彰化地檢署依殺人罪將賴男起訴。

（綜合報道）