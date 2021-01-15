美國麻省理工華裔教授遭逮捕　涉嫌隱瞞與中國合作關係

美國麻省理工學院（MIT）教授陳剛（Gang Chen）1月14 日遭到逮捕，美國聯邦檢察官指控他在尋求聯邦資助時未透露與中國政府的關係。

美國麻省理工學院網站上關於陳剛的介紹。（網站截圖）

據台媒《中央社》報道，美國波士頓聯邦檢察官14日指控，機械工程師和納米技術專家陳剛，在尋求資助時瞞騙美國能源部，沒有在納稅申報表上披露外國銀行賬戶。

陳剛被捕後，美國聯邦調查局（FBI）在他位於劍橋的家中和麻省理工學院的辦公室執行搜查令。陳剛是目前是麻省理工學院的教授與研究人員，麻省理工學院帕帕拉多微型/納米工程實驗室的負責人。

檢察官說，陳剛被控自從2012年以來為中國擔任各項職務，通過提供建議和專長，推動中國的科技發展，有時是直接向中國政府官員建言，而且經常以此換取經濟報酬。這些職務包括在中國駐紐約領事館的要求下擔任中國政府的「海外專家」。

檢察官又指出，陳剛從許多中國實體收到款項，並協助審查評估中國國家自然科學基金委員會（NNSFC）的撥款申請。NNSFC的運作與美國撥款資助機構類似。不過，檢察官表示，陳剛申請能源部資助時，從未透露他為中國國家自然科學基金委員會或其他中國分支機構工作。

報道指，本案是美國司法部剷除大學內部中國影響力的最新案例。 FBI波士頓辦事處的博納沃隆塔（Joseph Bonavolonta）表示，在FBI進行的5,000項反情報調查中，近半與中國有關。

據了解，陳剛出生在中國，為歸化入籍的美國公民。隨着中美兩國關係日益緊張，美國對華裔科學家的審查力度不斷加大。此前在2020年6月12日，美國國立衛生研究院（NIH）發佈了一份關於所謂「外國知識產權盜竊成果」的文件。

文件顯示，NIH和FBI自2018年起聯合啟動了針對生物醫學領域研究人員與中國關係的調查。其中399人被列入懷疑名單，251人被定性為有問題，72人被查，面臨可能的開除、驅逐出境或被終身禁止得到研究資助的處境。

對此，中國方面曾回應稱，國際合作是科技發展的必然要求，人文交流是無法阻擋的時代潮流。中美人文交流符合兩國的根本利益，敦促美國停止相關限制和打壓措施。