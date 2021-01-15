中國推「限澳令」覓替代國　澳企：最終仍是間接購買澳洲煤炭

在中澳交惡的大環境下，中國自去年10月起加強對澳洲煤炭進口管制。 不過外國傳媒引述澳洲一間上市煤炭公司表示，雖然中國禁止澳洲煤炭進口，並尋求在其他國家進口更多煤炭，但實際上中國最終仍是間接地購買澳洲煤炭。

報道稱，澳洲煤炭上市公司Whitehaven Coal日前發表12月季度報告，指出中國的貿易限制措施，改變了海運煤炭貿易的流向，「中國已用更高成本購入俄羅斯、印尼、南非等國家的煤炭，來取代其國內生產。」然而，澳洲煤炭不再直接運到中國，並且正尋找其他地方的客戶，包括印度、巴基斯坦和中東。但傳統上，送到該些地方的煤炭，最終目的地還是中國。

澳洲煤炭上市公司Whitehaven Coal指，雖然中國禁止澳洲煤炭進口，但實際上中國最終仍是間接地購買澳洲煤炭。（視覺中國）

Whitehaven並提到，失去中國買家後令用作煉鋼的澳洲冶金煤價格下跌，但公司在印度、日本、南韓和台灣的冶金煤市場，受益於經濟刺激措施下有所增長。其中在印度，當地經歷了抗疫封城措施後，對冶金煤的需求強烈反彈，繼續成為該公司在冶金煤方面一個成長中的市場。

Whitehaven的CEO Paul Flynn直言，中國的貿然管制對公司的銷售影響甚微，「我們如之前一樣，仍然出售同一噸數（的煤炭）給同一批客戶」、「我們看到，（澳洲市場上）很多以往售賣煤炭給中國的參與者，轉而出售給以往沒有的市場，而中國在實施禁令期間，要向非傳統的來源購入煤炭，以滿足其需要」、「我沒聽見過（中國進口澳洲煤炭）配額改變的消息。恰恰相反，似乎有更多煽動言論顯示中國更堅決不買澳洲煤炭。不過，正如我之前所說，最終真的對我們的沒多少影響。」

（綜合報道）