留學中國博士生遭槍擊亡　父母赴芝加哥大學與數百師生冒雨悼念

留學美國的中國博士生范軼然日前在芝加哥遭槍擊身亡，其父母周三（13日）抵達當地並在翌日前往兒子生前就讀的芝加哥大學出席悼念會，數百名師生在雨中舉起蠟燭默哀，期間2013年諾貝爾獎得主漢森（Lars Peter Hansen）用中文向范的父母致意。

本月9日，32歲非裔槍手南丁格爾（Jason Nightengale）肆意開槍射擊，短短數小時造成3死4傷，其中在芝加哥大學就讀、30歲的范軼然不幸遭槍殺，槍手則被警方擊斃。

師生獻花悼念死者。（芝加哥大學官網）

周四（14日），芝加哥大學校園舉行悼念會，冒雨出席的參加者除了身穿黑色羽絨服的死者父母，還有死者生前的導師何志國（音譯）、校長司馬博（Robert J. Zimmer）等數百位師生。司馬博首先向其父母表達慰問，稱死者是聰明、有愛心、有天分的學生，會永遠留在大家心中。何志國亦說道，自己與范軼然相處6年，一心攻讀經濟金融博士班的後者曾說過「一分耕耘，不一定有一分收穫，但十分耕耘，一定會有一分收穫」，他一輩子都會記得這位傑出的學生。

至於漢森則表示自己認識死者6年，對其罹難的消息感到無比悲痛，形容其是卓爾不凡的學者，所以他樂意為其撰寫申請頂尖博士項目的推薦信，自己對此覺得很榮幸；又透露死者生前正在撰寫一篇非常優秀的畢業論文，「我跟我太太都非常懷念他」。最後，漢森以中文向死者父母說了一句「非常遺憾」，希望他們節哀順變。

（綜合報道）