中國留學生澳洲峽谷旅行時遇難　女警落水施救未果雙雙身亡

據澳洲媒體報道，當地時間1月2日，一名24歲的女性中國留學生在澳洲新南威爾士州進行峽谷旅行時遇難，一名當日不當值的澳洲女警員在營救她時也被捲入漩渦，兩人不幸身亡。經過當局搜救，目前，兩人的遺體已被找到。

當地時間1月2日，這兩人和另外8人同行，在澳洲著名旅遊景點藍山（Blue Mountains）進行峽谷之旅，但過程中突遭急流。據目擊者稱，一名年輕女孩是在充氣氣墊捲入漩渦時落水，另有一名女子在試圖營救落水者時被捲入水底。

當日下午2時許當局派員趕赴現場，連續搜救後於翌日找到2人的遺體。經過證實，遇難的24歲女孩是來自中國的留學生，常居於雪梨。而試圖施救但不幸遇難的女子Kelly Foster，是澳洲新南威爾士州的現役高級警察，當日正值休假的她與男友一起參加此次峽谷旅行。

據Kelly Foster的同事介紹指，Kelly Foster曾與癌症抗爭，最近才回到警察部門工作，「她是备受同事尊敬和喜爱的一名警官，她的离开对警局来说是损失」。

據澳洲媒體報道指，事發地被認為是「相對安全的」，但尚不清楚事故是否與暴雨導致的水位上漲有關，事件原因正在進一步調查中。目前中、澳兩國的有關部門正在協助家屬處理善後事宜。

（綜合報道）