武漢病毒研究所石正麗獲頒「先進工作者」稱號　中科院：從不退縮

儘管遭遇外界質疑，但新冠肺炎其中一個焦點，武漢病毒研究所研究員石正麗還是獲得官方認可。 1月15日，中國科學院授予石正麗「中國科學院先進工作者」稱號。

石正麗獲頒「先進工作者」稱號榮譽。（中國科學院武漢病毒研究所官方微信）

據中國科學院武漢病毒研究所官方微信上的文章顯示，對於石正麗的評價是「腳踏實地、深耕細作，在困難和挑戰面前，從不退縮、頑強拼搏」。文章還有梳理石正麗在新冠肺炎疫情防控中的工作，例如在疫情爆發初期，擔任湖北省新型肺炎應急科研攻關研究專家組組長。同時，石正麗帶領團隊完成病毒檢測、全基因組序列的測定、病毒分離和培養、血清學鑑定和動物感染實驗，證實引起當時稱為「不明原因肺炎」的新冠肺炎，病原為一株新型冠狀病毒。

石正麗團隊更代表中國科學院武漢病毒研究所，與中國疾控中心、中國醫科院率先向世界衛生組織提交基因組序列，為後期疫苗開發、藥物篩選奠定基礎。此後，石正麗組織協調與國藥中生集團合作研製滅活疫苗，是全球首個進入臨床的滅火疫苗，二期試驗受試者抗體陽轉率100%，並在全球率先開展III起研究。

文章稱，截至目前，石正麗主持和承擔各類科學研究項目55項，包括國家973項目、國家科技重大專項、科技基礎性工作專項、國家自然科學基金等。她還在Nature、Science、Cell等中外學術刊物發表論文190多篇，論文被他引6,000多次，單篇他引次數4,000餘次，合編專著6部。

文章盛讚石正麗的工作「實事求是、嚴謹細緻」，「以實際行動弘揚新時代科學家精神，做科技報國的踐行者和示範者。」

（綜合報道）