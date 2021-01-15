微博公司色情引流現象突出　「掃黃打非」部門予行政處罰

據內媒報道，去年至今，「掃黃打非」部門堅決查處打擊不法人員，利用微博引流傳「黃」、散佈不良信息的違法犯罪行為。由於履行內容安全企業主體責任不到位，當局數度約談微博公司負責人責令整改，並予以行政處罰。

報道指，有網民一直反映微博上出現大量色情營銷帳號、誘導性文字和圖片內容，當局介入後亦發現微博平台上色情引流現象突出，長期未被遏制，因此堅決查處打擊。透過在安徽、浙江、甘肅等地深挖徹查，當局成功破獲6宗刑事案件。包括安徽宣城1人、安徽蕪湖18人、浙江寧波海曙6人、浙江寧波鄞州9人、甘肅酒泉7人等，皆因傳播淫穢物品牟利等罪而被查辦，他們作案期間都通過在微博註冊賬號，再發布色情低俗內容、評論刷帖、向微博聊天群散播淫穢影片等方式進行引流。

當局介入後亦發現微博平台上色情引流現象突出，長期未被遏制。（網上圖片）

另外，全國「掃黃打非」辦公室近日部署北京市「掃黃打非」部門，查處微博存在傳播淫穢色情信息且處置不力的情況。經查，2018年12月至去年12月期間，多名微博用戶發佈含有明顯淫穢色情內容的網絡出版物和長圖小說。至今年1月4日，北京市文化市場綜合執法總隊依法對運營微博的北京微夢創科網絡技術有限公司，作出行政處罰。

全國「掃黃打非」辦公室負責人指出，治亂象須用重拳，如果淪為「幫兇」，那無論多大的網站平台都將被追究責任。

（中新網）