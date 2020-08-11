UNIQLO性愛片｜女主角出道？　掃黃打非辦：乃冒名炒作牟利將嚴查

撰文：葉琪
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內地早年曾經瘋傳一段性愛短片，一對男女在北京三里屯優衣庫（UNIQLO）的試身室內，一邊發生性行為一邊用手機自拍。事件在當時引起廣泛討論，男主角侯天旭及女主角余藝事後更被迅速「起底」。
時隔五年後，余藝被指近期以歌手身份正式出道，藝名為「馬伊娜」，甚至在宣傳海報上以「優衣庫女主角」自居。
不過，全國掃黃打非辦公室周二（11日）表示，「經查，這是一起典型的利用『優衣庫』不雅視頻女主角進行宣傳炒作牟利的惡性事件」。
余藝被指近期正以歌手身份正式出道，藝名為「馬伊娜」，甚至以「優衣庫女主角」自居。（網上圖片）
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從宣傳海報所見，「馬伊娜」自稱是馬來西亞混血兒，並且擁有諸多「特徵」，「完美的身體曲線」、「狂野的誘惑」、「迷人的眼神」，不但是「超高顏值新聲」，甚至會「直接挑逗你身體最原始的慾望」。廣告用字相當露骨，亦毫不忌諱地直接寫明「馬伊娜」就是「優衣庫女主角」。
圖輯｜男女主角事後被「起底」，大量生活照流出
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但據掃黃打非辦指，涉事女演員名叫張某莉，並非優衣庫性愛短片的當事人，「馬伊娜」也非短片中女主角的姓名。目前，廣東、江西兩地的掃黃打非部門，已安排對涉事人員及其幕後推手展開調查，將會嚴肅查處違法違規行為。
（綜合報道）