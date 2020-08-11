UNIQLO性愛片｜女主角出道？　掃黃打非辦：乃冒名炒作牟利將嚴查

內地早年曾經瘋傳一段性愛短片，一對男女在北京三里屯優衣庫（UNIQLO）的試身室內，一邊發生性行為一邊用手機自拍。事件在當時引起廣泛討論，男主角侯天旭及女主角余藝事後更被迅速「起底」。

時隔五年後，余藝被指近期以歌手身份正式出道，藝名為「馬伊娜」，甚至在宣傳海報上以「優衣庫女主角」自居。

不過，全國掃黃打非辦公室周二（11日）表示，「經查，這是一起典型的利用『優衣庫』不雅視頻女主角進行宣傳炒作牟利的惡性事件」。