《求是》刊習近平經濟座談會講話：要正確看待中國進入新發展階段

官方傳媒報道，《求是》將在1月16日出版的第2期中，刊發國家主席習近平的講話全文，標題為《正確認識和把握中長期經濟社會發展重大問題》。

據介紹，文章是習近平於2020年8月24日在經濟社會領域專家座談會上的講話，主旨是如何看待中國進入新發展階段。習近平指，要以辯證思維看待新發展階段的新機遇新挑戰，稱內外環境的變化帶來系列機遇和挑戰，是危機並存、危中有機、危可轉機；要以暢通國民經濟循環為主構建新發展格局；要以科技創新催生新發展動能；要以深化改革激發新發展活力；要以高水平對外開放打造國際合作和競爭新優勢；要以共建共治共享拓展社會發展新局面。

相較針對新發展階段提出意見，習近平在講話中就要求對「經濟社會領域」的理論進行總結。習近平說，「恩格斯說過，無產階級政黨的『全部理論來自對政治經濟學的研究』，列寧把政治經濟學視為馬克思主義理論『最深刻、最全面、最詳盡的證明和運用』。」因此，要運用馬克思主義政治經濟學的方法論，深化對中國經濟發展規律的認識。

習近平亦有提到自改革開放以來提出的11個理論，包括社會主義本質的理論、社會主義初級階段基本經濟制度的理論等，強調這些理論不僅指導中國經濟發展實踐，而且開拓馬克思主義政治經濟學新境界。

習近平續說，馬克思、恩格斯、列寧都是通過思考和回答時代課題來推進理論創新的。而新時代改革開放和社會主義現代化建設的豐富實踐是理論和政策研究的「富礦」，中國經濟社會領域理論工作者大有可為。

為此，習近平提出，一是從國情出發，使理論和政策創新符合中國實際、具有中國特色，進而發展中國特色社會主義政治經濟學、社會學；二是理論和政策創新要有根有據、合情合理；三是理論和政策創新充分體現先進性和科學性；四是為構建人類命運共同體貢獻中國智慧、中國方案。