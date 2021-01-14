解析新發展階段：習近平對中國未來30年的歷史定位

1月11日，習近平在中國省部級主要領導幹部學習會上提出，中國進入了一個「新發展階段」，是中國從站起來、富起來到強起來歷史性跨越的新階段，但同時也強調它是「社會主義初級階段中的一個階段」，這個階段將持續30年，到21世紀中葉，而那個時候是中華人民共和國建國一百周年。

習近平說，在2021年將全面建成小康社會，實現了中共建黨一百年的奮鬥目標之後，就將開啟「全面建設社會主義現代化國家」的新徵程，這是中共第二個百年——建國一百年的奮鬥目標，因此，習近平把這個階段稱為「新發展階段」。這個新發展階段，既是「社會主義初級階段」中的一個階段，但又是新的起點。經過新中國成立、特別是改革開放40多年的積累，中國實現了民族獨立、國民富裕，為中國實現「社會主義現代化強國」奠定了雄厚的物質基礎，「未來30年將是我們完成這個歷史宏願的新發展階段」。

1月11日，習近平在中國省部級主要領導幹部學習會上發表講話。（新華社）

此處的「新發展階段」其實是將鄧小平時代提出的中國「仍處於並將長期處於」的社會主義初級階段進行了拆分。也就是說，習近平將社會主義初級階段分拆為兩個或三個時期。若以兩個時期來看，第一個時期是今次提出的「新發展階段」之前的時期，可以視作社會主義初級階段的前半程，第二個時期則是「新發展階段」，可以視作社會主義初級階段後半程。當然，習近平也有很大可能是將社會主義初級階段分拆為三個時期，即毛時代的初始階段，鄧時代的中間階段和「新發展階段」的最後一程。不論是將社會主義初級階段分拆為兩個還是三個時期，照習近平的說法類推，只要中國能按計劃成功實現「新發展階段」的目標，即到本世紀中葉成為「社會主義現代化強國」，那麼中國將正式吿別社會主義初級階段。

習近平之所以提出「新發展階段」有三個依據：理論邏輯、歷史邏輯、現實邏輯。

理論上來說，這是由中共的社會主義初級階段理論決定的。社會主義初級階段最早提出於1981年的中共十一屆六中全會，系統闡述於1987年的中共十三大報吿：社會主義初級階段是特指中國「在生產力落後、商品經濟不發達條件下建設社會主義必然要經歷的特定階段」，而且指明「從五十年代生產資料私有制的社會主義改造基本完成，到社會主義現代化的基本實現，至少需要上百年時間」，也就是說至上要到21世紀中葉，中國都屬於社會主義初級階段。

中共十九屆四中全會上，習近平等參加舉手表決。（新華社）

在社會主義初級階段的前半程，中國社會的主要矛盾是「落後的社會生產」與「人民日益增長的物質文化需要」之間的矛盾，主要任務是發展，首要是解決貧窮的問題。同樣是社會主義初級階段，習近平時代不同於毛鄧時代之處在於，毛鄧時代的矛盾集中在「落後的社會生產」，而習時代主要是落在「發展不平衡不充分」。簡言之，「新發展階段」既是初級階段的一個部分，又是在毛鄧發展基礎上、而有別於毛鄧時期的新階段。

從歷史邏輯來說，新發展階段是在毛澤東時代創制社會主義、鄧小平時代改革開放的基礎上，進一步全面深化改革，擴大開放，迴歸社會主義，實現現代化的新階段。從1949年到1978年，中共在毛澤東的帶領下實現了建國大業，對農業、手工業和資本主義工商業進行了社會主義改造，建立了以公有制為主體的社會主義經濟制度和社會主義政治法統體系，並建立了比較完整的工業體系，為改革開放打下了必要的物質和政治基礎。毛時代可稱為社會主義初級階段的「起始時期」或「第一階段」。

1978年開始，中共以鄧小平為核心，開始改革開放，走出一條社會主義市場經濟的成功道路，經過30多年發展，中國從一個貧窮落後的農業國一躍成為世界第二大經濟體，創造世界性的經濟成績。但從另一方面來說，這一時期中國的經濟發展既不平衡也不充分，產業結構不合理、區域發展不平衡、城鄉差距擴大，以及貧富分化、環境污染等問題日益突出。鄧時代可稱為社會主義初級階段的「中間階段」或「第二階段」。

2017年開始，以中共十九大為標誌，習近平正式提出新時代，並設定了到2035年基本建成社會主義現代化、2049年實現社會主義現代化的任務。這個階段與此前兩個階段的主要矛盾不同，發展理念和發展路徑也因之相異，可稱為第三個階段，也就是習近平提出的「新發展階段」。

甘肅省平涼市涇川縣涇明鄉白家村一處易地移民搬遷安置點。實施鄉村振興戰略，是十九大作出的重大決策部署。（新華社/資料圖片）

因為這個階段的主要矛盾是發展不平衡不充分的問題，故而主要任務也就變為十九大所說的「在推進經濟建設的同時，着力解決好發展不平衡不充分問題」，修正原來「以速度為中心」的發展訴求，堅持「以人為本」的「五位一體」總體佈局，更加重視民主、法治、公平、正義，致力於實現共同富裕，迴歸社會主義本質。

「新發展階段」的提出也藴含了中國的現實邏輯。在經歷毛澤東鄧小平以來的建設和積累，中國實現了民族自立和國民富裕。而習近平又經過近兩個任期的治理，先後推出反腐敗、黨政機構改革、經濟結構轉型、掃黑除惡、環保運動，以前所未有的力度和廣度重塑了中共權威，旗幟鮮明地向社會主義迴歸，嘗試兑現鄧小平所說的「社會主義的本質是實現共同富裕」的諾言，重新整合了中國社會左右派之間的裂痕，將社會共識再度拉回到「社會主義」上來。

如今這個「新發展階段」，作為「社會主義初級階段」的後半程，也成為指導中共未來施政的基本定位。它既要求堅持社會主義的方向，也是要建設現代化國家，實現社會主義範式下的「富強」和「現代化」。

一言以蔽之，「新發展階段」的提出，是中共試圖有機統合改革開放前後三十年，彌合左右裂痕，達成社會共識的標誌，也是中共為未來30年發展做出的最新歷史定位。